На узбережжі Великої Британії зійшов гігантський зсув: приголомшливі відео очевидців

У затоці Нефін у північному Уельсі, Великобританія, стався прибережний зсув. За свідченнями очевидців, він має не менше 40 метрів.

Зсув стався на узбережжі Нефіна в Гвінеді, забравши значну частину саду на скелі вгорі. Інцидент зафіксувала Аманда Стаббс, яка перебувала там, коли все почалося.

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Ця територія відома своєю прибережною ерозією з історією великих і смертоносних зсувів.

Доктор Дейв Петлі з The Landslide Blog заявив, що зсув цікавий тим, що зійшов в незвично посушливий період року і досить тривалим сходом.

Зазначається, що Аманда зняла відео лише за 180 метрів від свого будинку для відпочинку.

Хоча я бачила наслідки багатьох дрібних зсувів, я ніколи не була свідком такого масштабу настільки близько, – поділилася вона.

BBC пише, що один зі свідків – Сью Куксон, розповіла, що навколо було кілька людей, і вони просто переконалися, що під зсувом нікого немає, тому що думали, що таке могло статися.