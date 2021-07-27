У ролику показано 3 локації, які найбільше надихнули Романа. Це каньйон Станіслав, Асканія-Нова та Лемурійське озеро.

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Топові місця на Херсонщині

Роман Мартинів пояснив, що загалом ідея для відео про Україну спершу була набагато амбітнішою. Він разом із друзями планував проїхатися через всю країну. Старт у Києві, а тоді – Одеса, Миколаїв, Херсон, Мелітополь, Запоріжжя, Херсон, Харків та Суми. Але плани трішки змінилися.

У коментарі Travel 24 Роман зізнався: якби прокладати ідеальний маршрут, то він обрав би лише Херсонщину.

У цій області є стільки перлин, що потрібно хоча б днів 7, щоб побачити все. Об'їхавши лише одну Херсонщину, ви зрозумієте, наскільки різноманітна та прекрасна Україна!

– поділився враженнями від поїздки Роман Мартинів.

Блогер радить обов'язково відвідати:

Єкатиринський собор в Херсоні;

заповідник Асканія-Нова;

рожеві озера (Лемурійське);

каньйон Станіслав;

Олешківські піски (найбільша пустеля Європи);

острів Джарилгач;

Арабатську стрілку.

Локації з відео

Блогер пояснив, що каньйон Станіслав став для нього місцем сили. Коли Роман Мартинів стояв нагорі та дивився на воду і птахів, зрозумів, що хоче, аби цю красу побачили всі.

В Асканії-Нові Романа приємно здивував сервіс, але найдужче – природа в усьому її різноманітті (один лише кінь Пржевальського чого вартий). Крім того, це єдиний степ в Європі, що ніколи не обробляла людина.

І, звичайно, рожеві озера ще нікого не залишили байдужими. Блогер розказав, що до поїздки вважав, що такі гарні краєвиди можна побачити десь в Австралії. Однак, побувавши на Херсонщині, був приємно вражений. Він також дав практичну пораду туристам: на озера краще їхати після обіду, зустріти там схід сонця, залишитися на ніч та прокинутись на світанку.

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