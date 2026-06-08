Дуа Ліпа розповіла, де любить відпочивати у Європі: список місць, які підкорили співачку

Британська співачка Дуа Ліпа розробила авторський путівник із найцікавішими локаціями Європи, які варто відвідати кожному мандрівнику. У її персональному списку опинилися затишні романтичні заклади, секретні піцерії та унікальні культурні центри.

Знаменитість активно подорожує світом і вже встигла сформувати власні рекомендації для незабутнього відпочинку. Як пише Euronews артистка розпочала співпрацю з Google Maps для створення свого особливого проєкту під назвою "Dua's Lists".

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Які найулюбленіші місця Дуа Ліпи?

У межах цієї ініціативи виконавиця пропонує мандрівникам перевірені локації для романтичних вечерь, швидких вуличних перекусів, а також ділиться ідеями для насичених культурних прогулянок. Співачка зізналася, що роками збирала ці списки для близьких друзів, а тепер вирішила відкрити їх для ширшого загалу.

Я роками складаю переліки і ділюся рекомендаціями для подорожей із друзями. Тепер я ділюся ними з вами на Google Maps,

– зазначила Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа поділилася улюбленими місцями в Європі

Серед найулюбленіших міст виконавиці опинилися Париж, Мілан, Барселона та її рідна Приштина, що в Косові. Для особливих романтичних вечорів у столиці Франції Дуа Ліпа наполегливо рекомендує затишне Bistro Des Tournelles. У цьому закладі подають традиційні французькі страви, а атмосфера при свічках створює неповторний затишок.

Для романтики при свічках рекомендую Bistro Des Tournelles, де подають традиційну французьку кухню. Там є страви, такі як смажені устриці, яловича вирізка з перцевим соусом і равіолі з зеленої спаржі з рікотою та лісовим горіхом, які поєднуються з теплою атмосферою закладу,

– зазначила співачка Дуа Ліпа.

Якщо ж ви плануєте подорож до Італії та прагнете відчути себе місцевим жителем, зірка радить завітати до міланського ресторану Dal Bolognese Milano. Тут вона рекомендує спробувати тальятелле аль рагу, яку вважає однією з найсмачніших страв у світі.



Дуа Ліпа любить смачно поїсти / Фото з інстаграму виконавиці

Де шукати найкращу піцу та традиційні солодощі?

Для тих, хто шукає більш невимушену та розслаблену атмосферу, виконавиця пропонує завітати до піцерії Proper Pizza в її рідній Приштині. За словами артистки, цей заклад завжди переповнений людьми, які насолоджуються життям і смачною їжею.

Там справжня піца! Скоринка правильна, топінги смачні, і завжди повно людей,

– додала артистка.

Ласунам співачка радить обов'язково відвідати легендарну шоколадну крамницю San Ginés в Іспанії. Головний хіт цього закладу – традиційні іспанські чуррос, які подають із гарячим насиченим шоколадом.

Які культурні перлини Косова варто відвідати?

Особливе місце в путівнику зірки посідає її рідне місто Приштина. Дуа Ліпа радить обов'язково відвідати Національну галерею Косово, розташовану на базі Університету Приштини. Цей простір є надзвичайно важливим для місцевої громади, адже тут виставляють роботи талановитих косовських художників, скульпторів та графіків.

Окрім галереї, співачка рекомендує прогулятися Старим зеленим ринком, який є найстарішою торговельною зоною міста та чудово передає історичний колорит. Також варто завітати до Етнографічного музею, щоб ближче познайомитися з культурою та багатим минулим Косова.