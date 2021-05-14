Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Урядовець запевнив, що контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів буде посилено.

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Куди курсуватимуть потяги Укрзалізниці з 1 червня

Продаж квитків уже відкрили на пасажирські поїзди прикордонного сполучення за напрямком Чоп – Захонь (Угорщина). Потяги курсуватимуть щодня з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь – Чоп – Захонь.

Також квитки можна придбати на 2 безпересадкові вагони за маршрутом Київ – Відень. Відправлятиметься потяг з Києва з 1 червня та з Відня – з 2 червня щодня.

Зверніть увагу! У Міністерстві інфраструктури радять стежити за інформацією щодо умов в'їзду обмежень на території іноземних держав на сайті МЗС та посольств.

Укрзалізниця повернула 250 мільйонів гривень пасажирам

Раніше Укрзалізниця повернула 250 мільйонів гривень пасажирам. Це відшкодування за придбані під час пандемії квитки на скасовані рейси. З 14 березня 2021 року компенсували майже 708 тисяч проїзних документів.