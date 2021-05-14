Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Урядовець запевнив, що контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів буде посилено.
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Куди курсуватимуть потяги Укрзалізниці з 1 червня
Продаж квитків уже відкрили на пасажирські поїзди прикордонного сполучення за напрямком Чоп – Захонь (Угорщина). Потяги курсуватимуть щодня з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь – Чоп – Захонь.
Також квитки можна придбати на 2 безпересадкові вагони за маршрутом Київ – Відень. Відправлятиметься потяг з Києва з 1 червня та з Відня – з 2 червня щодня.
Укрзалізниця повернула 250 мільйонів гривень пасажирам
Раніше Укрзалізниця повернула 250 мільйонів гривень пасажирам. Це відшкодування за придбані під час пандемії квитки на скасовані рейси. З 14 березня 2021 року компенсували майже 708 тисяч проїзних документів.