Укрзалізниця додасть 6 поїздів до новорічних свят: розклад
17 грудня 2021 , 18:00Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Укрзалізниці
Напередодні новорічних свят Укрзалізниця призначила ще 6 додаткових поїздів. Серед них – зі столиці на Херсон, Одесу та Львів.
Публікуємо повний список додаткових поїздів на Новий рік і Різдво, якими ви можете скористатися із 31 грудня.
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Укрзалізниця призначила 6 нових поїздів до новорічних свят: повний список
- №266/265 Київ – Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №222/221 Херсон – Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.
- №239/240 Київ – Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09.
У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.
- №170/253 Київ – Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.
- №173/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, у Львів прибуватиме о 16:58.
Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.