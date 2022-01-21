Україну торік відвідали понад 4 мільйони іноземців: з яких країн приїжджали найчастіше

У 2021 році іноземці виявляли до України дедалі більший інтерес. Їх кількість зросла на 26,3% у порівнянні з 2020-м.

Так, торік на територію України в'їхало майже 4,3 мільйона осіб. Про це заявила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

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Україну відвідали понад 4 мільйони іноземців: звідки приїжджали

Попри Covid-19 і різні світові перипетії, люди доволі активно відвідували Україну. Загалом за 2021 рік перетнули кордон 4 271 991 мільйон іноземців,

– повідомила Олеськів.

Вона підкреслила, що це на 26.3% більше, ніж у 2020 році.

10 країн за кількістю іноземців, що в'їхали до України

Молдова – 1 054 тисячі; Росія – 519 тисяча; Польща – 311 тисяч; Білорусь – 273 тисяч; Румунія – 264 тисяч; Туреччина – 247 тисяч; Угорщина – 227 тисяч; Німеччина – 154 тисячі; Ізраїль – 133 тисячі; США – 103 тисячі.

Щодо тих країн, які не межують з Україною, то до рейтингу потрапила Туреччина, Німеччина, Ізраїль та США.



Звідки приїжджали до України найбільше / ДАРТ

Крім того, голова Держтуризму навела топ-10 країн, громадяни яких активно мандрують до України й, прогнозується, ці показники зростатимуть. Йдеться про наступні держави:

Саудівська Аравія – 56 тисяч; Італія – 56 тисяч; Велика Британія – 56 тисячі; Грузія – 49 тисяча; Азербайджан – 48 тисяч; Індія – 48 тисяч; Франція – 39 тисяч; Чехія – 38 тисяч; Словаччина – 31 тисяч; Вірменія – 25 тисячі; Нідерланди – 24 тисячі.

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Повний текст допису Мар'яни Олеськів у Фейсбук:

BIG DATA 2021

Свіжа інформація про перетин українського кордону: хто, куди, звідки та скільки.

ЧАСТИНА 1. ІНОЗЕМЦІ Попри Covid-19 і різні світові перипетії, люди доволі активно відвідували Україну. Загалом за 2021 рік перетнули кордон 4,2 мільйона іноземців. Якщо точніше – 4,271 мільйона іноземців. І для найвимогливіших – 4 271 991 іноземців. Це на 26.3% більше, ніж у 2020.

ТОП-10 "найчисельніших" вас не здивує. Майже. Це наші близькі сусіди, а також ті, чиєму серцю, сподіваюсь, близька Україна.

Числа заокруглені для зручності (якщо раптом потрібно з точністю до людини – звертайтесь): Молдова – 1054 тисячі, Росія – 519 тисяча, Польща – 311 тисяч, Білорусь – 273 тисяч, Румунія – 264 тисяч, Туреччина – 247 тисяч, Угорщина – 227 тисяч, Німеччина – 154 тисячі, Ізраїль – 133 тисячі, США – 103 тисячі. З-поміж країн, які не межують з Україною, до ТОПу ввійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США. А єдиний сусід, якого немає у переліку – Словаччина (але вона з’явиться трохи нижче).

ТОП-10 тих, хто активно проявляє інтерес до України і чиї показники, за прогнозами, зростатимуть: Саудівська Аравія – 56 тисяч, Італія – 56 тисяч, Велика Британія – 56 тисячі, Грузія – 49 тисяча, Азербайджан – 48 тисяч, Індія – 48 тисяч, Франція – 39 тисяч, Чехія – 38 тисяч, Словаччина – 31 тисяч, Вірменія – 25 тисячі, Нідерланди – 24 тисячі.

Принагідно підкреслю: пишаюсь роботою усіх органів державної влади, завдяки якій Україна вперше в історії спостерігала значний потік гостей з Саудівської Аравії. Це лише початок.

Окремо підкреслю активну взаємодію з Україною дружніх нам країн Балтії: Литва – 36 тисяч, Латвія – 22 тисяча, Естонія – 11 тисяч.

На цьому ТОПи не завершилися. Чи не найбільше вітаю самотніх мандрівників, які подолали далекий і нелегкий шлях до України: Пуерто-Рико – 1 людина, Сен-П'єр і Мікелон – 1 людина, Макао – 1 людина.

Загалом, зважаючи на об'єктивні реалії нашого часу – не найгірший рік. Безмежно вдячна Державній прикордонній службі України за професійність, плідну співпрацю.