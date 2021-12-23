Україна і Сейшельські острови домовились про взаємне скасування візових вимог. Відповідну угоду Кабінет міністрів схвалив на засіданні 23 грудня.

Розпорядження передбачає встановлення на постійній основі безвізового режиму поїздок громадян України та громадян Республіки Сейшельські острови з будь-якою метою в’їзду

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Сейшели скасували візи для українців: що відомо

"МЗС крок за кроком створює нові можливості для подорожей українців та відкриває Україну світові. Навіть коли йдеться про далекі чи екзотичні країни, це частина послідовної роботи з розширення свободи пересування для українців та просування позитивного іміджу України. Свобода подорожей має цілком практичні наслідки, серед яких розвиток туризму, збільшення міжлюдських контактів, нові культурні, економічні та політичні зв'язки", – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Перебувати на Сейшелах без візи можна до 90 днів / Фото Unsplash

Основна зміна, яка буде досягнута після укладення угоди, полягає в тому, що українці зможуть довше відпочивати на території острівної держави. Відтепер незалежно від мети в'їзду, туристи зможуть перебувати на Сейшелах терміном до 90 днів без необхідності оформлення візи.

Українці зможуть подорожувати на Сейшели без візи / Фото телеграм-канал "Гончаренко"

Умови в'їзду на Сейшели в умовах пандемії

Туристи повинні мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 години до польоту, а також страховку, яка покриває ізоляцію, карантин та потенційне лікування COVID-19.

Перед поїздкою іноземці повинні завантажити негативні результати ПЛР-тестування, дані рейсу та місця проживання на Сейшелах для авторизації закладу охорони здоров’я на подорожі через спеціалізовану платформу за посиланням.

Відвідувачі повинні гарантувати, що бронювання житла для відпочинку здійснено лише в ліцензованих закладах, які сертифіковані Управлінням охорони здоров’я Сейшел.

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