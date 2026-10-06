Експерти туристичного порталу Europe's Best Destinations склали новий рейтинг найкрасивіших різдвяних локацій, а перше місце дісталося одному з популярних туристичних міст Європи.

Де найкрасивіший різдвяний ярмарок?

Найкращим різдвяним ярмарком Європи для відвідування у 2026 році визнали Advent Bazilika у Будапешті. Профільні журналісти сформували шорт-лист із 40 різдвяних ярмарків, а після цього 11 тисяч мандрівників зі всього світу проголосували й визначили дев’ять локацій, які їм сподобалися найбільше.

Чим особливий ярмарок Advent Bazilika?

Різдвяний ярмарок у Будапешті розташований біля базиліки Святого Стефана у самому центрі міста. Саме поєднання історичної архітектури, угорських традицій та сучасних святкових елементів стало однією з його головних особливостей.

Тут можна скуштувати традиційні угорські страви та придбати вироби місцевих майстрів. У вечірній час атмосферу доповнюють світлові проєкції та виставки.

Вражаюча Advent Bazilika вже не вперше входить до числа найкращих різдвяних ярмарків Європи.

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Крім Будапешта, до цьогорічного рейтингу потрапили святкові локації у Відні, Празі, Страсбурзі, Таллінні та інших містах. Список загалом складається з дев’яти ярмарків.

Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи 2026

Advent Bazilika (Будапешт, Угорщина) – з 13 листопада 2026 року по 1 січня 2027 року.

Vienna Christmas Market (Відень, Австрія) – з 6 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року.

Prague Christmas Market (Прага, Чехія) – з 28 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року.

Strasbourg Christmas Market (Страсбург, Франція) – з 26 листопада по 24 грудня 2026 року.

Tallinn Christmas Market (Таллінн, Естонія) – з 20 листопада 2026 року по 6 січня 2027 року.

Dresden Christmas Market (Дрезден, Німеччина) – з 25 листопада по 24 грудня 2026 року.

Gengenbach Christmas Market (Генгенбах, Німеччина) – з 27 листопада по 23 грудня 2026 року.

Graz Christmas Market (Грац, Австрія) – з 20 листопада по 24 грудня 2026 року.

Manchester Christmas Market (Манчестер, Англія) – з 6 листопада по 22 грудня 2026 року

Нещодавно ми розповідали, що маршрут зі Львова до Будапешта через Чоп і Захонь коштує 619 гривень, включаючи квитки на потяги та доплату за місце. Поїздка займає близько 5 годин до Чопа, далі короткий переїзд до Захоні, і звідти до Будапешта з безкоштовним проїздом для українців.

Зверніть увагу, що до популярних зимових міст рекомендується заздалегідь планувати різдвяну подорож, оскільки попит на житло під час свят високий. Це ж стосується квитків на потяг чи літак.