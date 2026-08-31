Це поширена схема: як українку ледь не обікрали в аеропорту

Черги в аеропорту, контроль безпеки та поспіх перед посадкою можуть настільки захопити увагу, що турист перестає стежити за власними речами. Саме цим можуть скористатися кишенькові злодії, які працюють там, де багато людей і легко залишитися непоміченим.

Навіть в аеропорту, де пасажир почувається захищеним через численні перевірки та охорону, не варто втрачати пильність. Телефон, гаманець, документи чи інші цінні речі краще тримати під контролем протягом усієї подорожі. У цьому добре переконалася українка @fraukatty, яку ледь не обікрали в аеропорту в Румунії.

Як у туристи намагалися вкрасти телефон в аеропорту?

Українка саме йшла на посадку, коли у неї ледь не вкрали телефон просто з сумки. Позаду неї йшла галаслива румунська сім'я з дітьми, які кричали й плакали. Раптом у цьому хаосі на українку наштовхнулася жінка з цього сімейства.

У цей момент я відчула, як з моєї сумки витягують телефон. Я телефон завжди ношу на шнурку, тому помітила цю спробу у моменті, як мене почали штовхати. Я повертаюся до цієї румунки і починаю кричати. Відразу підійшла поліція,

– розповіла туристка.

Однак шахрайка вдала наче випадково штовхнула жінку й не намагалася вкрасти у неї телефон, а згодом просто зникла. Українка ж залишилася приголомшеною, адже чула про таку схему не раз, але ніколи не думала, що це трапиться саме з нею. Тож вона закликала усіх бути уважними й стежити за особистими речами. Особливо активні злодії у момент, коли пасажири йдуть на посадку, адже тоді все відбувається у поспіху.

Як злодії крадуть телефони в аеропорту: відео

Українок пограбували на пляжі в Італії

На жаль, крадіжки у подорож стаються часто і не завжди завершуються невдачею злодії. Раніше ми розповідали про українок, у яких вкрали телефони на пляжі у курортному Ріміні в Італії. Дівчата залишили сумку з телефонами на шезлонгу всього на 5 хвилин, але для злодіїв цього було достатньо.

Українки зверталися намагалися викликати поліцію на місце події, але ті відмовилися приїжджати. Наступного дня дівчата провели у відділку 5 годин, але ніхто так і не допоміг їм. Італійські правоохоронці сказали, що крадіжки – дуже поширене явище і загалом у Ріміні щодня крадуть щонайменше 20 телефонів.

У коментарях до відео інші користувачі також писали, що в Італії правоохоронці ніяк не реагували на крадіжки їхніх речей.