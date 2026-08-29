Користувачка тіктоку @_dashkkka_5 розповіла, як у неї з подругою вкрали айфони під час відпустки на італійському курорті Ріміні. Поліція нічого не змогла зробити, тож дівчата полетіли додому без телефонів.

Як в українок вкрали телефони на пляжі в Італії?

За словами українки, вони з подругою прийшли ввечері на пляж й вирішили всього на 5 хвилин спуститися до води. Телефони туристки залишили у сумці на шезлонгу. Поруч було дуже багато людей, тож дівчата навіть не подумали, що з речами може щось статися. Але злодіям вистачило і 5 хвилин. Повернувшись до лежака, дівчата зрозуміли, що їхні телефони вкрали.

У нас був шок і паніка. Ми в незнайомому місті. Не знаємо, куди йти, що робити. Ми просто підходили до людей і питали, чи вони щось бачили. Пізніше ми просили в інших людей, щоб з їхніх телефонів перевірити геолокацію своїх, але телефони вже були вимкнені,

– розповіла українка.

Поліція відмовилася приїжджати на місце події й порадила дівчатам приїхати у відділок наступного дня. Рано-вранці туристки так і зробили, але поліцейські ігнорували їх 5 годин, а згодом сказали, що не можуть нічого зробити, бо "це звичайна справа в Італії і взагалі в Ріміні щодня крадуть щонайменше 20 телефонів".

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Згодом телефони з'явилися на геолокації й почали "подорожувати". Спершу були у Мілані, потім у Румунії, а тепер у Молдові.

Українка засмутилася через те, що італійські правоохоронці відмовилися допомагати з пошуками телефонів. У коментарях до її відео інші туристи поділилися своїми історіями втрати дорогих речей у подорожах. З'ясувалося, що у таких випадках поліція в Італії дійсно нічого не робить, адже нікому з туристів вона не допомогла. Ось що писали інші туристи:

"Я працювала в Ріміні, ми з дівчатами у вечері пішли на пляж. 2 хвилини я була в морі, бо боюсь води. Пішла по телефон, щоб зробити фото, а телефонів вже не було";

"Минулого року теж вкрали з сумки";

"Взагалі нічого не робить поліція в Італії. Вкрали документи на вокзалі, де тьма камер. Звернувся одразу до поліції на вокзалі, кажуть: "Ми не можемо подивитись по камерах";

"У мене теж вкрали, тільки в Мілані. На жаль, мого 16 Pro Max більше нема. Теж поліція не допомогла".

Українка розповіла, як у неї вкрали телефон у Ріміні: відео

Насправді висновок у цій історії лише один – ніколи не залишайте свої речі без нагляду за кордоном. У туристичних локаціях дуже багато злодіїв, які тільки й чекають, коли ви втратите пильність.