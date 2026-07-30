Не думала, що це так дорого: українка здивована вартістю поїздки у Будапешт

Будапешт – це чудовий варіант для короткої подорожі у Європу. Місто поєднує величну архітектуру, атмосферні вулички, панорамні краєвиди на Дунай і знамениті термальні купальні, які приваблюють туристів у будь-яку пору року. Дістатися столиці Угорщини з України можна прямим потягом, тож це дійсно зручний варіант для мандрівки.

У Будапешті можна провести кілька днів, досліджуючи історичні пам'ятки, дегустуючи місцеву кухню або просто насолоджуючись неспішними прогулянками набережною. Користувачка тіктоку @aboutwikta розповіла у скільки їй обійшлася подорож в угорську столицю на три дні. Їздила українка з мамою, тому всі витрати вказані за двох.

Скільки коштує коротка подорож у Будапешт?

Дівчина добиралася у Будапешт не потягом, а літаком. З Одеської області вони з мамою вирушили автобусом у Кишинів, а вже звідти полетіли рейсом Ryanair у Будапешт. Загалом дорога у дві сторони обійшлася їм у 16,3 тисячі гривень.

Вартість добирання потягом буде практично така сама. Квиток у купе на потяг Київ – Будапешт коштує 4 тисячі гривень в одну сторону, тому за двох це також вийде 16 тисяч гривень в обидва боки. Водноча їхати доведеться майже 21 годину. Цей потяг часто запізнюється, тому і час у дорозі може збільшитися. Відповідно, добирання з Кишинева дійсно може бути швидшим навіть якщо їхати з Києва.

Апартаменти українки орендували у центрі міста. Поруч була зупинка громадського транспорту, магазини й ресторани. Сама квартира була охайною, а три ночі у ній коштували майже 13 тисяч гривень.

На транспорт у туристок пішло ще 3 тисячі гривень. Це з урахуванням добирання з аеропорту і кількох поїздок на таксі. Загалом громадський транспорт у Будапешті дуже зрозумілий і зручний, тому можна не переплачувати за таксі.

Їжа в угорській столоиці українці абсолютно не сподобалася. Крім того, вона ще й була невиправдано дорога. Загалом на харчування мандрівці витратили 8,5 тисячі гривень.

Українка розповіла, скільки коштує поїздка у Будапешт: відео

Більшість розваг у Будапешті були безкоштовними. Українки заплатили лише за круїз на кораблику по Дунаю і вхід у музей в замку Буди. На це у них пішло 2,9 тисячі гривень. Ще 4 тисячі гривень українки витратили на шопінг.

Неочікувано дорого коштували сувеніри. Туристи відвідали центральний ринок, де залишили аж 220 євро. Усі сувеніри вони купували в євро за готівку, тож тепер дівчина припускає, що їх просто обманювали. Насправді вона була здивана, що у Будапешті так дорого, адже подорож на 3 дні коштувала їй з мамою 59 тисяч гривень на двох. Тобто 30 тисяч гривень з однієї людини. Авторка ролина зізналася, що не очікувала на такі витрати в столиці Угорищини.