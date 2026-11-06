Найдорожчим був не переліт і навіть не житло: скільки українці коштував відпочинок на Тенеріфе

У листопаді Тенеріфе залишається одним з небагатьох напрямків, куди ще можна втекти від осені в літо. На півдні острова погода навіть дозволяє лежати на пляжі й купатися в океані. Однак найбільше туристів цікавить головне питання – скільки ж коштує такий відпочинок?

Українка, яка веде свій тікток-блог @kris.in.netherlands, провела на Тенеріфе 6 ночей і назвала суму, яку витратила на відпочинок за двох.

Скільки українка заплатила за відпустку на Тенеріфе за двох?

Переліт на Канари обійшовся у 750 євро в обидві сторони за двох. Пара проживала не в готелі, а в апартаментах, які коштували 500 євро за 6 ночей. Туристи не готували їсти, а 2 – 3 рази на день відвідували ресторани. Саме тому найбільша частина бюджету пішла на харчування – 1000 євро. Якщо ж періодично готувати в апартаментах або купувати готові страви у супермаркетах, то можна зекономити й оптимізувати витрати. Однак для багатьох туристів важливі гастрономічні відкриття, а вони – не дешеві.

Щоб дослідити острів і побачити більше цікавих локацій, туристи на два дні орендували кабріолет. Він обійшовся їм у 230 євро. Екскурсія океаном для спостережжя за китами коштувала 70 євро на двох, ще 20 євро пара заплатила за фотографії.

Від і до аеропорту українці їхали автобусом. Квитки за двох у дві сторони обійшлися у 15 євро.

Загалом за весь відпочинок на Тенеріфе пара заплатила 2585 євро, що в еквіваленті становить майже 132 тисячі гривень.

Українка розсекретила витрати на Тенеріфе: відео

У коментарях до відео багато українців писали, що змогли вкластися у значно меншу суму й при цьому провели на острові більше днів. Наприклад, інша пара за 9 днів витратила 2200 євро. Ще одна туристка за двотижневу відпустку на трьох заплатила 4000 євро. При цьому автомобіль мандрівники орендували на весь період відпочинку, але нечасто харчувалися в закладах. Ще одна українка відпочивала на Тенеріфе у форматі "все включено" і за 2 тижні заплатила 2600 євро за двох.