Тут не тільки райські пляжі: українка назвала 3 нюанси, які налякали її на Балі

Більшість туристів сприймають Балі як райський острів – екзотичні пляжі, джунглі, буддійські храми, рисові поля. Але під час першої подорожі острів може здивувати не лише цим. Українка, яка побувала на Балі, розповіла, що її найбільше налякало на цьому індонезійському острові.

Повсякденне життя на Балі може сильно відрізнятися від того, що туристи бачать у соцмережах. Українка @aleksa.meow поділилася власними враженнями від подорожі та назвала три нюанси, які її налякали на острові.

Що налякало українку на Балі?

1. Перехід дороги

Один з перших нюансів, до яких доводиться звикати туристам на Балі, – це місцевий рух. На дорогах багато скутерів і мотоциклів, а транспорт рухається щільним потоком. Для людини, яка вперше опинилася на острові, звичайний перехід дороги через це може бути не таким простим, як удома. Особливо складно, коли навколо одночасно рухаються автомобілі й байки.

Українка зізналася, що спочатку саме це її лякало. До активного руху на дорогах потрібно звикнути, а переходити дорогу варто уважно та не покладатися на те, що водій неодмінно зупиниться.

Українка розповіла про нюанси, які налякали її на Балі:

2. Моторошні статуї

Ще один момент, який може вразити туриста на Балі, – це місцеві традиції та релігійні об'єкти. Острів відомий своєю індуїстською культурою й під час релігійних свят вулиці та храми тут прикрашають різноманітними статуями та фігурами.

Деякі з них мають дуже незвичний для європейця вигляд: великі очі, гострі зуби, кігті, грізні обличчя та фантастичні форми. Тож цілком логічно, що такі скульптури можуть налякати.

У балійській культурі демонічні образи є частиною складної релігійної традиції та символіки. Зокрема, під час святкування Ньєпі, балійського Нового року, проводять парад Ого-ого – на вулиці виносять великі яскраві статуї міфічних істот і демонів.

Статуї на параді Ого-ого / Фото @baliforum

3. У популярних локаціях не так спокійно, як на фото

Ще одне відкриття українки – кількість людей у популярних туристичних місцях. Балі – це найвідоміший напрямок Південно-Східної Азії, тому біля найпопулярніших храмів, водоспадів, оглядових майданчиків та інших локацій туристів може бути дуже багато.

Особливо це помітно там, де мандрівники хочуть зробити ті самі фотографії, які бачили в соцмережах. У результаті замість усамітнення серед рисових полів або біля храму можна опинитися в черзі з іншими туристами. Для людини, яка очікує від Балі спокійної атмосфери та відпочинку серед природи, це може стати несподіванкою.

Водночас це не означає, що весь острів переповнений. Якщо від'їхати від найбільш популярних районів і туристичних локацій, можна побачити значно спокійніший Балі.

Для українки ці три моменти стали частиною першого знайомства з островом. І хоча вони можуть спочатку лякати або дивувати, саме такі деталі часто й допомагають зрозуміти, що Балі – це не ідеальна картинка з пальмами та океаном, а місце зі своїми традиціями та правилами.