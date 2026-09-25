Повседневная жизнь на Бали может сильно отличаться от того, что туристы видят в соцсетях. Украинка @aleksa.meow поделилась своими впечатлениями от путешествия и назвала три нюанса, которые ее напугали на острове.

Что напугало украинку на Бали?

1. Переход дороги

Один из первых нюансов, к которым приходится привыкать туристам на Бали, – это местное дорожное движение. На дорогах много скутеров и мотоциклов, а транспорт движется плотным потоком. Для человека, впервые оказавшегося на острове, обычный переход дороги из-за этого может оказаться не таким простым, как дома. Особенно сложно, когда вокруг одновременно движутся автомобили и мотоциклы.

Украинка призналась, что сначала именно это ее пугало. К активному движению на дорогах нужно привыкнуть, а переходить дорогу следует внимательно и не полагаться на то, что водитель обязательно остановится.

Украинка рассказала о нюансах, которые напугали ее на Бали:

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2. Жуткие статуи

Еще один момент, который может поразить туриста на Бали, – это местные традиции и религиозные объекты. Остров известен своей индуистской культурой, и во время религиозных праздников улицы и храмы здесь украшают разнообразными статуями и фигурами.

Некоторые из них имеют очень непривычный для европейца вид: большие глаза, острые зубы, когти, грозные лица и фантастические формы. Поэтому вполне логично, что такие скульптуры могут напугать.

В балийской культуре демонические образы являются частью сложной религиозной традиции и символики. В частности, во время празднования Ньепи, балийского Нового года, проводится парад Ого-ого – на улицы выносят большие яркие статуи мифических существ и демонов.

Статуи на параде Ого-ого / Фото @baliforum

3. В популярных местах не так спокойно, как на фото

Еще одно открытие для украинки – количество людей в популярных туристических местах. Бали – это самое известное направление Юго-Восточной Азии, поэтому возле самых популярных храмов, водопадов, смотровых площадок и других локаций может быть очень много туристов.

Особенно это заметно там, где путешественники хотят сделать те самые фотографии, которые видели в соцсетях. В результате вместо уединения среди рисовых полей или возле храма можно оказаться в очереди с другими туристами. Для человека, который ожидает от Бали спокойной атмосферы и отдыха на лоне природы, это может стать неожиданностью.

В то же время это не означает, что весь остров переполнен. Если уехать подальше от самых популярных районов и туристических локаций, можно увидеть гораздо более спокойный Бали.

Для украинки эти три момента стали частью первого знакомства с островом. И хотя они могут сначала пугать или удивлять, именно такие детали часто и помогают понять, что Бали – это не идеальная картинка с пальмами и океаном, а место со своими традициями и правилами.