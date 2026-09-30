Про це місце мало хто знає: куди поїхати в осінню подорож біля України

Коли мова заходить про осінні подорожі Європою, то більшість туристичних експертів радять відвідати Доломітові Альпи, озеро Комо чи мальовничу Швейцарію. Та мало хто знає, що не так далеко від кордону України розташована справді райська місцевість – Словацький рай.

Словацький Рай – це гірський масив і національний парк у східній Словаччині. Користувачка тіктоку @naya_travels_ відвідала цю місцевість і поділилася своїми враженнями. Дівчина була здивована, що у соцмережах так мало говорять про це атмосферне місце, яке ідеально підійде для короткої осінньої мандрівки.

Чому варто відвідати Словацький Рай?

Словацький Рай – це місце, яке дійсно відповідає своїй назві. Щоб дістатися його мальовничих маршрутів, слід спершу треба приїхати до міста Kosice, а звідти потягом поїхати до містечка Spisska Nova Ves, далі – автобусом до села Podlesok, де починається маршрут через ущелину Sucha Bela.

Насправді маршрутів у парку є декілька, але українка не пошкодувала, що обрала саме Sucha Bela. Тут на туристів чекали підвісні мости через річку, а частину дороги часто доводилося проходити крокуючи по металевих виступах, які закріплені прямо на скелях над водою. Маршрут доволі екстремальний, але не вимагає спеціального рівня підготовки.

Туристи долають один з маршрутів у Словацькому Раю / Фото Adam Chmielewski

Це було набагато цікавіше, ніж звичайний похід у гори. Тут треба йти буквально між скелями, переходити дерев'яні містки, підійматися драбиною поруч з водоспадами. Краєвиди дуже красиві – навколо ліс, скелі, вода. Відчуття наче ви потрапили в якийсь пригодницький фільм. Маршрут не потребує спеціального спорядження, але варто взяти зручне взуття,

– розповіла українка.

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Зауважимо, що Словацький Рай простягається на площі 210 кілометрів квадратних. Його територією протікають дві річки – Горнад і Гнилець, – а ліси покривають 90% парку. Найвища точка місцевості – гора Велька Кнола, яка простягається на 1270 метрів над рівнем моря.