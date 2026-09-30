Словацький Рай – це гірський масив і національний парк у східній Словаччині. Користувачка тіктоку @naya_travels_ відвідала цю місцевість і поділилася своїми враженнями. Дівчина була здивована, що у соцмережах так мало говорять про це атмосферне місце, яке ідеально підійде для короткої осінньої мандрівки.

Чому варто відвідати Словацький Рай?

Словацький Рай – це місце, яке дійсно відповідає своїй назві. Щоб дістатися його мальовничих маршрутів, слід спершу треба приїхати до міста Kosice, а звідти потягом поїхати до містечка Spisska Nova Ves, далі – автобусом до села Podlesok, де починається маршрут через ущелину Sucha Bela.

Насправді маршрутів у парку є декілька, але українка не пошкодувала, що обрала саме Sucha Bela. Тут на туристів чекали підвісні мости через річку, а частину дороги часто доводилося проходити крокуючи по металевих виступах, які закріплені прямо на скелях над водою. Маршрут доволі екстремальний, але не вимагає спеціального рівня підготовки.

Туристи долають один з маршрутів у Словацькому Раю / Фото Adam Chmielewski

Це було набагато цікавіше, ніж звичайний похід у гори. Тут треба йти буквально між скелями, переходити дерев'яні містки, підійматися драбиною поруч з водоспадами. Краєвиди дуже красиві – навколо ліс, скелі, вода. Відчуття наче ви потрапили в якийсь пригодницький фільм. Маршрут не потребує спеціального спорядження, але варто взяти зручне взуття,

– розповіла українка.

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Зауважимо, що Словацький Рай простягається на площі 210 кілометрів квадратних. Його територією протікають дві річки – Горнад і Гнилець, – а ліси покривають 90% парку. Найвища точка місцевості – гора Велька Кнола, яка простягається на 1270 метрів над рівнем моря.