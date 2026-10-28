Складно повірити, що таке існує в Європі, – українка показала острів, який здається нереальним

Смарагдово-зелені озера в кратерах вулканів, гарячі джерела посеред тропіків та океанські краєвиди, від яких перехоплює подих – важко повірити, що всі ці пейзажі можна побачити в Європі. Українка побувала на дивовижному острові й показала місця, які нагадують декорації до фентезійного фільму.

Коли мова заходить про екзотичні острови, більшість туристів уявляє далекі тропічні країни. Однак посеред Атлантичного океану є місце, яке здатне здивувати навіть досвідчених мандрівників. Тут вулканічні ландшафти сусідять із зеленими лісами, уздовж доріг ростуть гортензії, а серед гір ховаються озера неймовірних відтінків. І все це – на острові, що належить Португалії та залишається одним із наймальовничіших куточків Європи. Детальніше про нього розповіла мандрівниця @boloban.travel.

Що це за острів у Європі, який так здивував українку?

Українка відвідала острів Сан-Мігел, який належить до Азорського архіпелагу, і була вражена. Вона геть не очікувала побачити такі краєвиди у Європі.

Поки інші летять дивитися на Ейфелеву вежу, Колізей і Саґраду Фамілію, запам'ятайте цей райський острів. Я досі не можу повірити, що таке існує в Європі. Острів настільки різний, що в один момент ти стоїш на краю величезного вулканічного кратера, а в інший – вже купаєшся у гарячих джерелах просто посеред тропічних джунглів,

– розповіла мандрівниця.

Завдяки унікальному географічному розташуванню на стику трьох тектонічних плит земля на острові буквально кипить під ногами. Місцеві навіть готують у ній їжу – закопують у розпечену землю величезні каструлі з м'ясом і овочами, а через 6 годин викопують готовий обід для туристів. Причому вулкани гріють не лише землю, а й океан, тому тут можна скупатися в океані з природним підігрівом.

Чи не найбільше українці сподобалася екскурсія океаном у пошуках китів. Коштувало таке задоволення 62 євро з людини і було варте кожного центу – туристам вдалося побачити трьох гігантських китів.

Українка показала острів Сан-Мігел: відео

Також на острові є єдині у Європі промислові чайні плантації. Коли стоїш поруч з ними, то здається, що потрапив в Азію. Туристи можуть відвідати екскурсію на плантацію і продегустувати чай.

Є на острові один нюанс, до якого варто підготуватися туристам. Сан-Мігел буяє зеленню, і це не просто так – дощі тут ідуть дуже часто. Готуючись до подорожі на острів, варто взяти з собою дощовик і парасольку. Українка була на Сан-Мігелі у березні, тож дощі йшли часто. Але це аж ніяк не зіпсувало її вражень від острова, а навпаки, дозволило зекономити – поїздка на двох обійшлася у 1000 євро.