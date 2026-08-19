Втеча від рутини і галасу міста: в Україні стартувала національна програма подорожей

В Україні запускають національну кампанію "До себе через рідне" у межах програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення". Завдяки їй кожен зможе пройти короткий тест, щоб обрати найкращий маршрут, який підійде саме йому. Така мандрівка рідною країною допоможе перезарядитися і відновити сили.

Кампанію з подорожей запустили Державне агентство розвитку туризму України та BRAND UKRAINE у співпраці з Saatchi&Saatchi Ukraine. Детальніше про неї розповідає 24 Канал.

Що відомо про національну кампанію подорожей Україною?

Ідея кампанії – показати, що у подорожах Україною можна віднайти шлях до себе та внутрішнього спокою, які губляться у шаленому ритмі щоденного життя. В її основі – проста й зрозуміла думка: "Рідне відновлює найкраще".

Рідні полонини й поля, земля та краєвиди, культура, мистецтво і традиції стають джерелом опори, допомагають відновити сили, сповільнитися та знайти внутрішній ресурс для руху далі,

– розповіла директорка Saatchi&Saatchi Ukraine Тетяна Сливко.

Ця кампанія – не звичайний туристичний путівник, а готові маршрути подорожей, які відкривають місця й практики для ментального відновлення, допомагають відчути зв'язок із рідним і по-новому побачити себе через власну ідентичність, спадщину та культуру.

На сайті програми можна пройти тест, за результатами якого користувач отримає персоналізований маршрут відновлення залежно від індивідуальних потреб. Платформа розроблена за підтримки Швейцарсько-українського проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України", UCORD, що впроваджується за підтримки Швейцарії NIRAS Sweden AB.



"Подорож до себе" / Фото надали організатори

Важливо, що усі локації в межах маршруту проходять ґрунтовний відбір командою проєкту. До програми долучаються лише локації, що працюють легально, сплачують податки та відповідають обов'язковим критеріям програми.

На сайті є спеціальні позначки безбар'єрності, аби люди з інвалідністю та маломобільні групи населення також могли спланувати мандрівку. Крім того, є інформація про знижки до 100% на проживання для військовослужбовців і ветеранів.

Наразі платформа працює в тестовому режимі, а надалі на ній з'являться ще більше учасників, готові маршрути відновлення, авторські маршрути, АІ-помічник та інші корисні інструменти