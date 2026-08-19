Кампанію з подорожей запустили Державне агентство розвитку туризму України та BRAND UKRAINE у співпраці з Saatchi&Saatchi Ukraine. Детальніше про неї розповідає 24 Канал.

Що відомо про національну кампанію подорожей Україною?

Ідея кампанії – показати, що у подорожах Україною можна віднайти шлях до себе та внутрішнього спокою, які губляться у шаленому ритмі щоденного життя. В її основі – проста й зрозуміла думка: "Рідне відновлює найкраще".

Рідні полонини й поля, земля та краєвиди, культура, мистецтво і традиції стають джерелом опори, допомагають відновити сили, сповільнитися та знайти внутрішній ресурс для руху далі,

– розповіла директорка Saatchi&Saatchi Ukraine Тетяна Сливко.

Ця кампанія – не звичайний туристичний путівник, а готові маршрути подорожей, які відкривають місця й практики для ментального відновлення, допомагають відчути зв'язок із рідним і по-новому побачити себе через власну ідентичність, спадщину та культуру.

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На сайті програми можна пройти тест, за результатами якого користувач отримає персоналізований маршрут відновлення залежно від індивідуальних потреб. Платформа розроблена за підтримки Швейцарсько-українського проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України", UCORD, що впроваджується за підтримки Швейцарії NIRAS Sweden AB.



"Подорож до себе" / Фото надали організатори

Важливо, що усі локації в межах маршруту проходять ґрунтовний відбір командою проєкту. До програми долучаються лише локації, що працюють легально, сплачують податки та відповідають обов'язковим критеріям програми.

На сайті є спеціальні позначки безбар'єрності, аби люди з інвалідністю та маломобільні групи населення також могли спланувати мандрівку. Крім того, є інформація про знижки до 100% на проживання для військовослужбовців і ветеранів.

Наразі платформа працює в тестовому режимі, а надалі на ній з'являться ще більше учасників, готові маршрути відновлення, авторські маршрути, АІ-помічник та інші корисні інструменти