Відомий український волонтер захворів на коронавірус в Єгипті – вже тиждень на апараті ШВЛ

В госпіталі Шарм-ель-Шейха борються за життя Юрія Юрасюка – відомого фронтового волонтера і дитячого стоматолога з міста Ірпінь поруч з Києвом. Він у важкому стані, і під'єднаний до апарату ШВЛ.

Його дружина оселилася поруч з госпіталем, але бачити чоловіка або дізнатися про його стан їй не вдається вже багато днів. Про це розповів друг волонтера – військовий капелан Анатолій Кушнірчук.

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Хвороба почалася дуже різко

Юрасюк разом з дружиною Ольгою відпочивав у Єгипті. Там захворів на пневмонію, а ПЛР-тест на COVID виявився позитивним.

Його друзі оголосили збір коштів на Facebook для подальшого лікування і підтримки його сім'ї.

З нашим другом волонтером трапилася біда. Зараз він у госпіталі в Єгипті під апаратом ШВЛ. Стан – стабільно важкий, – повідомляють знайомі Юрія.

За словами Анатолія, сім'я з батьків і двох дочок прилетіла на відпочинок у Шарм-ель-Шейх в перших числах березня. На третій чи четвертий день Юрію стало погано – почав кашляти й задихатися. Тоді пройшов тест, який підтвердив коронавірус. 5 березня звернувся до лікаря, після чого його забрали в лікарню. А вже 9-го під'єднали до апарату ШВЛ.

Лікарі не надають інформацію та забороняють спілкуватися

Як відомо, в інших членів родини COVID не підтвердився, тому на самоізоляцію їх не відправляли, а допомогли організувати повернення в Україну. Пізніше Ольга Юрасюк повернулася в Шарм-ель-Шейх і оселилася в готелі поруч з госпіталем.

Товариш волонтера каже, подружжю не дозволяють бачитись та спілкуватися телефоном, хоча Юрій при тямі. Працівники лікарні пояснюють це тим, що йому потрібно берегти сили. Також дружині не надавали детальної інформації про здоров'я чоловіка: рівень ураження легень, сатурації, температуру.

Ми підключили посольство України в Каїрі, я як офіцер ООН з прав людини також запросив допомогу у цій організації. Сьогодні їх представники повинні приїхати до Юрія в лікарню, щоб отримати інформацію про його стан, – заявив Анатолій Кушнірчук.

Він повідомив, що волонтера лікують в Sharm International Hospital коштом страхової компанії. Дипломати залишаються з рідними на зв'язку і надають допомогу. Кушнірчук зазначив, що вони готові після виписки організувати повернення Юрія з кисневим концентратором.

Зараз знайомі чоловіка збирають кошти на випадок тривалого лікування та для майбутньої реабілітації. Всіх небайдужих просять допомогти.

5168757327659993 (Юрасюк Юрій Анатолійович).