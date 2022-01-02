Україна увійшла до списку найдоступніших гірськолижних напрямків у Європі: рейтинг з цінами

Зима – ідеальний час для активного відпочинку, як-от катання на лижах чи сноубордах. Туристи обирають гірськолижні курорти за різними критеріями, одним із них – є бюджет.

Тому британське видання The Travel Daily вирішило допомогти шанувальникам традиційного зимового відпочинку, й склало рейтинг найдешевших гірськолижних напрямків Європи. Україна посіла другу сходинку.

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Названо найдоступніші гірськолижні напрямки у Європі

Дослідження проводилося компанією LuxuryHotel.com. Експерти проаналізували вартість добирання та проживання на гірськолижних курортах по всій Європі.

Оскільки багато людей хочуть виїхати за кордон після пандемії COVID-19, приємно бачити, що багато бюджетних та захопливих місць все ще доступні,

– прокоментував речник компанії LuxuryHotel.com.

За його словами, через те, що багато країн у списку повільно послаблюють обмеження, ці гірськолижні точки будуть популярні протягом зимового періоду 2022 року.

3 найдешевших країни для катання на лижах

Угорщина, відома відпочинком в Будапешті й Дебрецені, була визнана найдешевшою країною для катання на лижах. Поїздка на один із численних курортів в середньому обійдеться в 69 фунтів стерлінгів (82 євро) за подорож з Лондона та одну ніч у тризірковому готелі.

На другому місці – Україна. Лижна поїздка у цю східноєвропейську країну коштує близько 73 фунтів стерлінгів (87 євро) на людину в обидві сторони й одну ніч у готелі.

Хоча це може бути не дуже відоме місце для зимових видів спорту, у країні є понад 40 гірськолижних зон із понад 185 кілометрів лижних трас по всій країні. Тут розташований Буковель, найбільший гірськолижний курорт Східної Європи, який щозими приймає понад мільйон відвідувачів,

– йдеться в повідомленні.

Раніше 24 канал підготував добірку найкращих гірськолижних курортів України для поціновувачів й тих, хто давно мріяв спробувати цей екстремальний спорт.

Третє місце в списку посідає Болгарія, з витратами на проїзд та проживання в середньому до 74 фунтів стерлінгів (88 євро).

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До десятки також увійшли:

Румунія – 76 фунтів стерлінгів (90 євро); Словаччина – 78 фунтів стерлінгів (93 євро); Чехія – 80 фунтів стерлінгів (95 євро); Польща – 84 фунтів стерлінгів (100 євро); Андорра – 95 фунтів стерлінгів (113 євро); Греція – 107 фунтів стерлінгів (127 євро); Словенія – 113 фунтів стерлінгів (134 євро).

У цю вартість фахівці включили витрати авіаперельоту в обидві сторони з Лондона та проживання однієї ночі в готелі з 3 зірками.