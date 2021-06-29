Україна матиме відкрите небо з ЄС: які переваги для авіапасажирів

Підписання домовленості між Україною та Європою про відкрите небо заплановане на осінь 2021 року. В ній описано усі вимоги до української авіації, що стосуються переходу на європейські стандарти щодо прав пасажирів, захисту навколишнього середовища, авіаційної безпеки, управління повітряним рухом.

Парафували документ ще у листопаді 2013 року під час саміту Україна – ЄС у Вільнюсі. Проте підписання відклали через низку причин. Рада Європейського Союзу 28 червня вже ухвалила рішення про підписання угоди щодо спільного авіапростору та підготувала документ для України.

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Переваги для пасажирів

Перш за все, відкрите небо між Україною та ЄС дозволить посилити конкуренцію між авіаперевізниками. Це, своєю чергою, вплине на вартість квитків – вони здешевшають, або ж триматимуть їх на відносно сталому рівні.

Другим важливим моментом буде право на захист для пасажирів під час затримок або скасування рейсів. Наразі про повернення коштів в Україні майже не мовиться. За якихось надзвичайних ситуацій квитки згорають. Виключення становлять ситуації, якщо авіакомпанія сама скасує рейс менше ніж за 14 днів до вильоту. Проте, за європейськими правилами, мандрівники зможуть за потреби скористатися своїм правом.

Туристи отримають набагато більше рейсів між Європою та Україною. Це стосується авіаперевізників з обох сторін. Наприклад, Wizz Air, Ryanair або будь-яка інша авіакомпанія з країн ЄС або України зможе вийти на будь-який маршрут. Єдина умова – потрібно буде отримати дозвіл від аеропорту. Крім того, європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні рейси Україною.

А українським авіакомпаніям, своєю чергою, дозволять здійснювати польоти без обмежень в будь-які аеропорти Європи. Але тут теж є умова: початкова або кінцева точка маршруту має бути в Україні. Але це можуть бути складніші маршрути, приміром, Київ – Мілан – Париж.