Україна домовилась про безвіз зі ще однією країною
26 серпня 2021 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Україна та Республіка Маврикій домовилися про безвізовий режим. Проєкт угоди між урядами 2 країн схвалили під час засідання Кабміну 26 серпня.
Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін уповноважив пані посла Любов Абравітову підписати угоду про безвіз з Республікою Маврикій.
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Україна та Республіка Маврикій домовились про безвіз. До ще однієї країни тепер можна потрапити без візи з українським паспортом,
– заявив політик.
Республіка Маврикій: головне
- Республіка Маврикій розташована в Індійському океані. Це острівна держава з тропічним морським кліматом.
- Перша згадка про неї датується XVI століттям.
- Офіційними мовами республіки є англійська, французька та маврикійська креольська.
- Національна валюта – маврикійська рупія.
- Держава активно розвиває туризм.
Україна розширила безвіз з Перу
- Влітку 2021 року Україна розширила безвіз з Перу: країни скасували візові вимоги для короткострокового перебування.
- Це означало, що громадяни України та Перу зможуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом й перебувати без віз на території держави іншої сторони строком до 90 днів упродовж 180 днів.
- Загалом українці мають змогу мандрувати до Перу на термін до 183 днів на рік.