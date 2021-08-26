Україна домовилась про безвіз зі ще однією країною

Україна та Республіка Маврикій домовилися про безвізовий режим. Проєкт угоди між урядами 2 країн схвалили під час засідання Кабміну 26 серпня.

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін уповноважив пані посла Любов Абравітову підписати угоду про безвіз з Республікою Маврикій.

Зауважте Чехія відкрита для трудових мігрантів: які умови в'їзду в країну

Україна та Республіка Маврикій домовились про безвіз. До ще однієї країни тепер можна потрапити без візи з українським паспортом,

– заявив політик.

Республіка Маврикій: головне

Республіка Маврикій розташована в Індійському океані. Це острівна держава з тропічним морським кліматом.

Перша згадка про неї датується XVI століттям.

Офіційними мовами республіки є англійська, французька та маврикійська креольська.

Національна валюта – маврикійська рупія.

Держава активно розвиває туризм.

Україна розширила безвіз з Перу