Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уполномочил посла Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизе с Республикой Маврикий.

Обратите внимание Чехия открыта для трудовых мигрантов: каковы условия въезда в страну

Украина и Республика Маврикий договорились о безвизе. В еще одну страну теперь можно попасть без визы с украинским паспортом,
– заявил политик.

Республика Маврикий: главное

  • Республика Маврикий расположена в Индийском океане. Это островное государство с тропическим морским климатом.
  • Первое упоминание о ней датируется XVI веком.
  • Официальными языками республики являются английский, французский и маврикийский креольский.
  • Национальная валюта – маврикийская рупия.
  • Государство активно развивает туризм.

Украина расширила безвиз с Перу

  • Летом 2021 года Украина расширила безвиз с Перу: страны отменили визовые требования для краткосрочного пребывания.
  • Это означало, что граждане Украины и Перу смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.
  • В целом украинцы могут путешествовать в Перу на срок до 183 дней за год.