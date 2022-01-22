Украерорух назвав топ-10 іноземних авіакомпаній за кількістю рейсів у 2021 році
Джерело:Украерорух
Експерти з Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) порахували кількість польотів у повітряному просторі, виконаних літаками іноземних авіакомпаній за 2021 рік.
Лідером став флагманський перевізник Turkish Airlines. В кінці рейтингу опинилася польська авіакомпанія Enter Air.
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Топ-10 іноземних авіакомпаній за кількістю рейсів у 2021 році
Авіакомпанія Turkish Airlines у 2021 році здійснила найбільше число рейсів в повітряному просторі України. Літаки цієї компанії здійснили 24 323 польоти. На другому місці опинилася компанія Wizz Air. Згідно з дослідженням її літаки виконали 14 323 польоти. Інший популярний лоукостер Ryanair здійснив 11 554 польотів та замкнув трійку лідерів.
Також у рейтинг потрапили:
- авіакомпанія LOT,
- Pegasus Airlines – 7 131 рейс,
- Belavia – 4 700 рейсів,
- Qatar Airways – 3 754 рейсів,
- FlyDubai – 3 634 рейсів
- Lufthansa Enter – 3 575 польотів.
В кінці рейтингу опинилася авіакомпанія Enter Air. Її літаки виконали 3 048 польотів в українському повітряному просторі.