Це не те, що показують у тіктоці, – українка пояснила, чому розчарувалася в Албанії

Останні кілька років Албанія дуже завірусилася у мережі. Відео з білосніжних пляжів з бірюзовим морем створюють картинку справжнього райського куточка. Однак у реальності це не зовсім так.

Туристка Емма Лучицька відпочивала на острові Корфу у Греції, звідки поромом вирушила на кілька днів в Албанію. По прибуттю у курортне містечко Саранда українка дуже розчарувалася.

Чому українці не сподобалася Албанія?

1. Багато бруду і сміття. На вулицях міста ледь не на кожному кроці можна було побачити купи будівельних матеріалів, руїни, старші пляшки й бруд. Усе це "добре" лежало просто в центрі туристичного міста, чим спотворювало враження про Саранду.

2. Незрозуміла культура водіння. В Албанії водії на дорогах не дуже ввічливі. Вони йдуть на обгін без поворотників, роблять незрозумілі маневри на дорозі. Щоб перейти через дорогу, треба показувати рукою, бо інакше тебе просто не пропустять. Але навіть цей рух не гарантує, що автомобіль точно зупиниться.

3. Без авто – нікуди. На думку туристи, в Албанії нема чого робити без автомобіля. Усі найкрасивіші пляжі розташовані далеко від курортів, а тому дістатися до них без авто не вийде. Звісно, можна викликати таксі, але тут нема звичних для українців служб – таксі викликають написавши водієві у WhatsApp, що не дуже зручно, адже доводиться довго чекати.

Я не побачила ту Албанію, яку постійно показують у тіктоці,

– зізналася українка.

Українка пояснила, чому їй не сподобалася Албанія: відео

Зверніть увагу! Багато туристів не можуть визначитися, яку країну обрати для відпустки – Албанію чи Чорногорію. Раніше ми розповіли, чим відрізняються ці балканські перлини і як обрати ту, яка найкраще підійде під ваш формат відпочинку – спокійний відпочинок на пляжі, дослідження середньовічних міст, походи в гори тощо.

Та один вагомий плюс в Албанії все-таки був – це ціни. У цій країні вони дійсно дуже доступні і геть не європейського рівня. Смачно поїсти у закладі можна на 400 – 500 гривень з людини у той час, коли у Європі доведеться заплатити близько 1500 – 2000 гривень.