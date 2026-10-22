Надурити тут не вдасться: українка поділилася важливими нюансами про подорож в Ісландію

Подорож до Ісландії може стати однією з найяскравіших пригод у житті, але ця країна має чимало особливостей, про які варто знати ще до поїздки. Українка, яка побувала в Ісландії, поділилася важливими нюансами, що допоможуть туристам підготуватися до подорожі та уникнути типових помилок.

Користувачка тіктоку @tkalyalya зізналася, що після подорожі в Ісландію просто закохалася у цю країну. Вона також дала кілька порад, які стануть у пригоді іншим туристам.

Які важливі нюанси треба знати туристам про Ісландію?

1. Завжди оплачуйте парковку, адже надурити систему тут не вдасться. На кожному в'їзді у туристичну локацію є камери зчитування номерних знаків автомобіля. Якщо не заплатити у паркоматі, то вже за годину вам прийде штраф.

2. У тіктоці віруситься багато відео, у яких розкривають локації Ісландії, де буцімто можна побачити північне сяйво. Насправді не існує гарантій, що, приїхавши туди, ви також побачите це дивовижне явище, – його треба "ловити" на різних локаціях. Найбільші шанси побачити сяйво у небі є далеко від міст, у місцях, де панує повна темрява. Крім того, українка радить стежити за прогнозом спеціалізованих сайтів.

3. Уважно прокладайте маршрут до локацій. Іноді можна не помітити, що від парковки до водоспаду йти ще 2 години пішки.

4. Готелі варто обирати зі сніданками, а ще краще – читати відгуки й бронювати той готель, де сніданок дійсно ситний. Адже харчуватися в Ісландії дорого, і навіть найпростіша страва коштує не менше як 20 євро.

5. Не залишайтеся в одній місцевості на весь час перебування в країні. Найкраще змінювати готель кожні 2 – 3 дні, щоб об'їздити острів і побачити більше красивих локацій. Ісландія велика, а туристичні локації розташовані одна від одної за 2 – 3 години їзди. Якщо залишатися в одному місці, доведеться щодня витрачати багато часу на дорогу.

Ісландія набирає популярності

Ісландія останнім часом набирає популярності серед туристів. У подорож цією країною вирушала навіть голлівудська зірка Ніколь Кідман. Акторка зізналася, що закохалася в Ісландію та її гостинний народ. Причина такої популярності цієї країни полягає у її різноманітній природі – тут є і льодовики, і активні вулкани, і гарячі джерела посеред природи, і величезні водоспади. Природа Ісландії настільки красива, що нагадує декорації до фентезі-фільму.