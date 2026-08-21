24 Канал розповість, чим Ісландія приваблює туристів і чому голлівудські зірки також обирають саме цей напрямок.

Чим Ісландія приваблює туристів?

Днями Ісландія опинилася у центрі уваги завдяки допису Ніколь Кідман. Акторка поділилася фотографіями із сімейної подорожі, під час якої побувала серед мальовничих ісландських пейзажів, відпочивала у джакузі та подорожувала на яхті. Кідман зізналася у любові до Ісландії та її мешканців.

Втім, Ісландія приваблює не лише знаменитостей. Її ландшафт настільки різноманітний, що нагадує іншу планету. Через унікальні пейзажі Ісландію часто називають "країною вогню і льоду": тут сусідять величезні льодовики, активні вулканічні системи, гарячі джерела, чорні пляжі та потужні водоспади.

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Льодовики, які виглядають як декорації до фільму

Одна з головних причин їхати до Ісландії – можливість побачити величезні льодовики просто посеред дикої природи. Країна має одні з найбільших льодовиків Європи, а особливе місце серед них займає Ватнайокутль.

Він розташований на південному сході острова і є частиною однойменного національного парку. Навколо льодовика туристів чекають гори, льодовикові лагуни та водоспади, тому поїздка сюди перетворюється на цілий день пригод.

Ще одна популярна локація – льодовикова лагуна Йокульсарлон. Тут шматки льоду, які відкололися від льодовика, плавають у холодній воді лагуни, а потім поступово потрапляють в океан. Поруч розташований Diamond Beach – чорний вулканічний пляж, на якому шматки льоду особливо ефектно контрастують із темним піском.



Льодовикова лагуна Йокульсарлон / Фото Dominic Chung

Діючі вулкани

Ісландія – одне з небагатьох місць у Європі, де вулканічна активність є частиною сучасного життя країни. Тут розташовані одні з найактивніших вулканів світу. Особливо багато уваги останніми роками привертає півострів Рейк'янес. Магма продовжує накопичуватися під землею, а останнє виверження відбулося лише 16 липня 2025 року.

Туристична привабливість вулканів полягає не лише у можливості побачити виверження. Навіть застиглі лавові поля, чорні скелі, кратери та геотермальні райони створюють неймовірні пейзажі.

Зверніть увагу! Вирушати до вулканічних районів самостійно без перевірки актуальних попереджень не варто: природні умови в Ісландії можуть змінюватися дуже швидко.

Гарячі джерела посеред природи

Після довгих прогулянок холодним ісландським повітрям особливо приємно опинитися у гарячій воді. Геотермальні басейни – це частин місцевої культури та туристичного досвіду. В Ісландії є як знамениті термальні комплекси, так і природні гарячі джерела, заховані серед гір та долин. Туристи можуть обрати комфортний спа-відпочинок або вирушити до природних водойм.

До речі, в Ісландії будують унікальний SPA-комплекс "Лагуна Лаугарас", на території якого можна буде споглядати північне сяйво.

Гарячі джерела в Ісландії / Фото Depositphotos

Величезні водоспади

Ще одна причина популярності Ісландії – величезна кількість водоспадів. На півдні країни туристи можуть побачити розкішний Скоуґафосс – його висота становить 60 метрів, а ширина 25 метрів. Не менш ефектним є Ґульфосс, який входить до знаменитого маршруту "Золоте кільце". А на заході країни розташований Храунфоссар – ціла серія водоспадів, вода яких виходить просто з лавового поля.

Південна частина Ісландії взагалі вважається одним із найкращих регіонів для знайомства з природою країни: тут одночасно можна побачити водоспади, льодовики, чорні пляжі та вулканічні ландшафти.



Водоспад Ґульфосс / Фото R G

Іcландія – це дійсно унікальна країна, а поєднання дикої природи та комфорту приваблює туристів з усього світу – від мандрівників, які вирушають у багатоденний автотур островом, до знаменитостей на кшталт Ніколь Кідман.