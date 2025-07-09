Туристка відвідала всі країни Європи і назвала 4, які її розчарували – це сусіди України

Американка Лексі Елфорд побувала у кожній європейській країні, але не всі їй сподобалися однаково. Хоч вона і вважає, що Італія та Франція – прекрасні, а тому приваблюють мільйони туристів, та деякі країни Європи не можуть похвалитися такою ж атмосферою і архітектурою.

Країни, які розчарували туристку

Лексі була розчарована 4 країнами, які розташовані у Європі. Що цікаво, троє з них межують з Україною. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.co.

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Мандрівниця не радить іншим туристам відвідувати ці країни, але при цьому зауважує, що її враження від них можуть бути суб'єктивними.

Час поговорити про одну з моїх найменш улюблених тем, і я маю заздалегідь сказати, що подорожі – дуже суб'єктивні. Місця, де я була і які мені не сподобалися, можуть викликати інші емоції в інших туристів. У кожного свої вподобання,

– наголосила Лексі.

Отож, 4 країни, у які Лексі ніколи більше не повернеться, бо вони їй взагалі не сподобалися:

Білорусь,

Болгарія,

Молдова,

Словаччина.

Річ у тому, що у кожній мандрівці для американки важливо знайти місцевого мешканця, який би розповів їй про свою країну та поділився цікавими локаціями. Подорожі для Лексі зазвичай асоціюються саме з людьми, які трапляються на її шляху. Так от, у цих 4 країнах мандрівниця не зустріла нікого приємного.

Заради справедливості вона додала, що не можна порівнювати Молдову чи Болгарією з Італією, яка має географічні переваги та різноманітність.