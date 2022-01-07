Туристичний Івано-Франківськ: які локації міста варто відвідати під час мандрівки

Івано-Франківськ добре знайомий усім туристам, що у різдвяний період прямують на відпочинок до гірськолижних курортів. Втім, не варто лише проїжджати його, місту є чим здивувати гостей.

Тут панує особливий настрій, притаманний лише колишньому Станіславову. Ось локації Івано-Франківська, які обов'язково треба відвідати.

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5 must-visit локацій Івано-Франківська

Сотка

У кожному місті є місце, звідки починається пішохідна мандрівка, наприклад, у Києві – це Майдан Незалежності, у Львові – Площа Ринок, а в Івано-Франківську – Сотка. Це пішохідна вулиця протяжністю 450 метрів, на якій зосереджено більшість закладів і туристичних крамниць.



Сотка в Івано-Франківську / Фото Макса Узола і Олі Манько

Також, прямуючи нею, ви зможете потрапити до головної ялинки міста, де розташований традиційний різдвяний ярмарок і будиночок Миколая.

Ратуша

Якщо думали, що Сотка – єдиний центр міста, то ви помилялися. В Івано-Франківську ще є Площа Ринок, де височіє Ратуша – одна з головних пам’яток міста. Піднявшись на сам верх, з оглядового майданчика можна оглянути Івано-Франківськ на 360 градусів. Все здаватиметься крихітним, але таким мальовничим.



Площа Ринок з ратушею в Івано-Франківську / Фото Макса Узола і Олі Манько

Поблизу також є різдвяні локації – ярмарок й ковзанка.

"Бастіон"

Із самого початку Станіславів закладався як місто-фортеця, з усіх боків оточене захисними стінами. На цьому місці тоді була споруджена величезна кам'яна фортеця, але до наших днів зберігся тільки один бастіон.



"Бастіон" в Івано-Франківську / Фото Макса Узола і Олі Манько

У 2002 році залишок муру вирішили реконструювати – бастіон включили до нового проєкту сувенірно-подарункової галереї, що тепер має назву "Бастіон". Для гостей фортечної галереї представлено безліч експонатів, а ще можна відвідати виставки та літературні вечори.

Промприлад.Реновація

Це така собі нестандартна локація, на якій створили найкращі можливості для реалізації ідей. Тут є різні бізнеси, лабораторії, майстерні, кафе й бар, де проводять вечірки та стендапи. В майбутньому культурно інноваційний центр планують розширити – хочуть відкрити бізнес-школу, коворкінг, виставковий зал, концертний майданчик та кіноконцертний зал.

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Вовчинецькі пагорби

Якщо для вас оглядовий майданчик Ратуші – це банально, тоді вирушайте на Вовчинецькі пагорби, що розкинулися 300 метрів над землею.



Гойдалки на Вовчинецьких пагорбах / Фото Макса Узола і Олі Манько

Тут все місто буде у вас, як на долоні. До того ж у 2021-му локацію оснастили столиками, лавочками, кав'ярнею та інстаграмними гойдалками. Тож, зможете ще й красиві фото для соціальних мереж зробити!