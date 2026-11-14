Душевні чоловічі поїздки й паранормальні локації: чого насправді хочуть туристи у 2027 році

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У 2027 році туристи хочуть не просто побачити нові місця, а отримати досвід, який запам'ятається надовго. Детальніше про 7 туристичних трендів розповідає BBC.

Які тренди у туризмі будуть у 2027 році?

1. Одноденні подорожі

На 2027 рік різко зросло бронювання готелів на одну ніч. Експерти ⁣‌​​​​​​‍‌‍⁠‌​‍​‍‌​​‌‍‍⁠⁠⁣пояснюють популярність коротких відпусток зростанням вартості життя та економічною невизначеністю. Коротка подорож може бути доступнішою альтернативою тривалому відпочинку, а також краще вписуватися в насичений графік.

2. Подорожі у фантастичні світи

У новому році туристів все більше цікавитимуть локації, які нагадують декорації до фентезі-фільмів. Це можуть бути локації для спостереження за зорями, стародавні руїни, загадкові ландшафти та місця, оповиті легендами. Крім того, мандрівники почали цікавитися подорожами, пов'язаними з паранормальними явищами.

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За даними Pinterest, користувачі все частіше цікавилися Шотландським нагір'ям і казковими місцями. Таку тенденцію пов'язують з популярністю жанру роментезі та бажанням людей втекти в іншу реальність.

Шотландське нагір'я / Фото Depositphotos

3. Душевні чоловічі подорожі

Круті парубоцькі вечірки відходять у минуле – тепер у тренді душевність. Усе більшої популярності набувають подорожі, які допомагають зміцнювати стосунки, краще розуміти себе та відкрито говорити про особисте. Чоловіки також хочуть говорити про вигорання, баланс між роботою та особистим життям, фінансову нестабільність тощо. Значно легше щиро спілкуватися на ці теми, коли розмова – не головна мета зустрічі.

Подорож у чоловічій компанії / Фото Depositphotos

4. Живе спілкування замість цифрового досвіду

На тлі поширення ШІ та соціальних мереж туристи все більше починають цінувати живе спілкування. Групові подорожі, де можна знайомитися з новими людьми і обговорювати все на світі, стають популярнішими.

5. Повернення до дитячих захоплень

Робота, глобальна нестабільність та інші обов'язки дуже тиснуть на людей по всьому світу, тому туристи мріють про відпустку, де вони зможуть відмовитися від дорослих обов'язків і знову відчути себе дітьми. Туристичні компанії вже активно пропонують відпочинок, побудований навколо ностальгії та пригод. Наприклад, дорослі відвідують парки розваг без дітей, щоб самостійно насолодитися атмосферою.

Цей тренд – не про втечу від реальності, а про бажання знову відчути безтурботність.

Парк розваг / Фото Depositphotos

6. Подорожі заради нових хобі

Багато туристів починають сприймати відпочинок не лише як зміну обстановки, а й як можливість спробувати щось нове. Особливо цей тренд популярний серед зумерів, які хочуть повертатися з подорожі з новим хобі, яким зможуть займатися й надалі.

7. Унікальний досвід – новий символ статусу

У ⁣‌​​​​​​‍‌‍⁠‌​‍​‍‌​​‌‍‍⁠⁠⁣2027 році важливим показником статусу буде не вартість подорожі, а її неповторність. Туристи дедалі більше цікавляться рідкісними культурними подіями та місцями, які не можна відвідати за типовим маршрутом. Річ у тому, що популярні дорогі напрямки перестали бути унікальними, адже у соцмережах багато туристів почали ділитися фотографіями з них. Сам факт відвідування відомого курорту більше не обов'язково вирізняє мандрівника.