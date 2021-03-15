Туристичні місця України, які має відвідати кожен: мальовнича добірка

Напевно, кожен хотів би побувати в якійсь новій локації, щоб наповнитись яскравими враженнями та емоціями. Україна – саме таке місце. Тут на кожному кроці ховаються мальовничі каньйони, озера, палаци, печери та багато іншого.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам добірку нереально гарних місць нашої країни, які має відвідати кожен.

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Актовський каньйон

Де: річка Мертвовід поблизу села Актового, Миколаївська область

Актовський каньйон ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським каньйоном. Він є частиною Національного природного парку "Бузький Гард".

Висота скель досягає 40 – 50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок. Його аналогом є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату.



Актовський каньйон / Фото: ternograd.te.ua

Оптимістична печера

Де: село Королівка, Тернопільська область

Оптимістична печера занесена в книгу рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та друга (після Флінт-Рідж-Мамонтової у США) за довжиною серед печер світу. Вона була відкрита в 1966 році й досі до кінця недосліджена.

Понад 240 кілометрів підземних ходів створюють величезний лабіринт. Температура повітря тут протягом року постійна – від +9,5 до +10,5 градусів. Тут є спелеомузей, галерея підземного ліплення та озерце в середині печери, а її освітлення додає магічного вигляду. Відвідування туристами можливе тільки у супроводі інструктора.



Оптимістична печера / Фото: amazing-ukraine.com

Парк Шенборна

Де: курорт "Воєводино", Закарпаття

Був відкритий в карпатських лісах у 2013 році. Крім рослин і кельтського саду з календарем друїдів в ньому є сім незвичайних ліхтарів, які символізують дні тижня і 12 мостів, що позначають знаки зодіаку.

У центрі парку розташоване красиве озеро Тур з невеликим острівцем, до якого курсує пліт. Територією можна покататися в кінних екіпажах, оскільки творці парку намагалися передати атмосферу Австро-Угорської імперії.



Парк Шенборна / Фото: ukraine-is.com

Підгорецький замок

Де: Підгірці, Львівська область

Його вважають одним із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. Замок з усіх боків оточений парком і вирізняється цілісністю художнього задуму. На жаль, багато пам’яток звідси було вивезено до Санкт-Петербурга у радянські часи, і вони так і не повернулись додому.

Сьогодні замок належить до переліку пам'яток світу, які потребують реставрації. Але, мабуть, найцікавішим є те, що, згідно з розповідями місцевих жителів і відвідувачів, у підвалах живе привид жінки. До слова, саме цей замок виконував роль Версалю в радянському фільмі про трьох мушкетерів.



Підгорецький замок / Фото: pinteresr.com

Озеро Синевир

Де: село Синевирська Поляна, Закарпатська область

Звісно, що у такій добірці повинне бути це озеро. Величні зелені гори з білою шапкою поверх – так описують Синевир, який розташований на висоті майже 1 000 метрів над рівнем моря в оточенні вікових ялин і сосен.

Вода в джерелі настільки чиста, що навіть на найбільшій глибині можна побачити дно! А навколо – сосни, ялиці, буки… Недарма це місце називають "перлиною Карпат" та "морським оком Карпат".



Озеро Синевир / Фото: tamtour.com.ua

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Маріїнський палац

Де: вулиця Михайла Грушевського, Київ

Маріїнський палац, який проєктував Бартоломео Растреллі для Олексія Розумовського, фаворита та фактичного чоловіка імператриці Єлизавети, вражає відвідувачів як масштабними розмірами та особливою блакиттю фасаду, так і внутрішньою помпезністю залів. Зі здобуттям незалежності України Маріїнський палац у Києві став церемоніальною президентською резиденцією.



Маріїнський палац / Фото: uk.wikipedia.org

Лемурійське озеро

Де: село Григорівка, Херсонська область

За цілющі властивості це озеро називають українським Мертвим морем. Тут так само можна полежати на воді не докладаючи до цього жодних зусиль. Це і не дивно, адже вміст солі в його воді становить приблизно 300 грамів на літр – стільки ж, скільки й в Мертвому морі, хоча деякі стверджують, що солоність нашого "моря" навіть вище.



Лемурійське озеро / Фото: camping.in.ua

Чим дістатися?

Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, адже ця модель провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!