Туристична сфера Києва успішно відновлюється: звідки приїжджають мандрівники
Джерело:Київська міська рада
Cтаном на 1 грудня 2021 року туристичний збір сягнув показника в 73 мільйони гривень. Це свідчить про відвідування столиці близько 700 тисячами іноземних туристів.
Начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова заявила, що Київ значно виграє у порівнянні зі світовим туристичним сектором.
Не пропустіть 5 гірськолижних курортів України, які сподобаються новачкам та профі
З яких країн приїхала найбільша кількість туристів
Експерти змогли вирахувати статистичні дані щодо відвідування іноземцями столиці України. Так, вдалося з'ясувати, що найбільший наплив мандрівників до Києва йде з:
- Ізраїлю,
- США,
- Німеччини,
- Туреччини,
- Саудівської Аравії.
За словами Марини Радової, столиця України дуже популярна серед іноземців через зручне розташування, високоякісний рівень надання послуг, конкурентоспроможну цінову політику та доступний багатоплановий відпочинок відповідно до уподобань кожного туриста.
Київ є відомим історико-культурним осередком, який викликає інтерес туристів з усього світу. Крім того, важливим аспектом, який привертає увагу туристів, є належний рівень безпеки,
– наголосила експертка.
Також повідомляється, що у Києві цілодобово функціонують лабораторії, де можна здати ковід-тест, а у разі погіршення самопочуття медики надають мандрівникам кваліфіковану невідкладну допомогу.