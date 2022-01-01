Туристична сфера Києва успішно відновлюється: звідки приїжджають мандрівники

Cтаном на 1 грудня 2021 року туристичний збір сягнув показника в 73 мільйони гривень. Це свідчить про відвідування столиці близько 700 тисячами іноземних туристів.

Начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова заявила, що Київ значно виграє у порівнянні зі світовим туристичним сектором.

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З яких країн приїхала найбільша кількість туристів

Експерти змогли вирахувати статистичні дані щодо відвідування іноземцями столиці України. Так, вдалося з'ясувати, що найбільший наплив мандрівників до Києва йде з:

За словами Марини Радової, столиця України дуже популярна серед іноземців через зручне розташування, високоякісний рівень надання послуг, конкурентоспроможну цінову політику та доступний багатоплановий відпочинок відповідно до уподобань кожного туриста.

Київ є відомим історико-культурним осередком, який викликає інтерес туристів з усього світу. Крім того, важливим аспектом, який привертає увагу туристів, є належний рівень безпеки,

– наголосила експертка.

Також повідомляється, що у Києві цілодобово функціонують лабораторії, де можна здати ковід-тест, а у разі погіршення самопочуття медики надають мандрівникам кваліфіковану невідкладну допомогу.