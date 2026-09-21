Туристів заманюють пастою прямо у вікні: який новий трюк придумали ресторани Рима

У Римі туристи дедалі частіше зупиняються біля ресторанів, щоб подивитися, як у вітрині жінки вручну розкачують тісто для пасти. Побачивши таку сцену, мандрівники нерідко вирішують зайти саме до цього закладу.

На цю незвичну тенденцію звернуло увагу американське видання The Washington Post, розповівши, як "макаронні нонни" стали частиною туристичного образу італійської столиці.

Як "макаронна нонна" стала рекламою ресторану?

Жінки, які розкачують пасту перед вікнами ресторанів, стали помітним явищем у туристичних районах Рима. Особливо часто їх можна побачити в історичному центрі та Трастевере. Один із прикладів ресторан Come 'Na Vorta − Pasta e Vino.

Коли біля його вікна працює майстриня з тістом, перехожі зупиняються, спостерігають за процесом і фотографують його. Саме так одна з груп туристів, побачивши жінку за роботою, звернула увагу на назву закладу та вирішила там поїсти.

Схожа картина і в Osteria da Fortunata. Біля ресторану, розташованого неподалік Пантеону, відвідувачі можуть спостерігати за приготуванням пасти через велике вікно. Такий формат працює не лише як демонстрація кухні. За словами кулінарних експертів, він створює для туристів картинку "справжньої Італії", яку легко сфотографувати та поширити в соцмережах.

Як пасту ліплять перед туристами / інстаграм goaheadtours

Чому місцеві жителі вважають це туристичною пасткою?

Не всі римляни сприймають таку практику як справжню традицію. Кулінарна гідеса Софі Мінчіллі, яка народилася і виросла в Римі, критично ставиться до поширення подібних ресторанів. Вона звертає увагу, що такі заклади часто працюють протягом усього дня, орієнтуючись на туристів, які можуть захотіти пасту навіть у нетиповий для місцевих час.

На її думку, традиційні ресторани зазвичай роблять перерву вдень, щоб персонал міг відпочити та підготуватися до вечірньої роботи. Є питання і до самої ідеї подавати свіжу пасту як символ традиційної римської кухні. Римська кухня значною мірою базується на сухих макаронах.

Раніше приготування пасти було складною роботою, а зараз – це більше "кулінарне шоу" для туристів / фото TripAdvisor

Із чотирьох відомих місцевих страв, карбонари, грісії, аматріціани та качо е пепе, лише останню зазвичай готують зі свіжою локшиною тоннареллі. Експертка Марина Каччапуоті також наголошує: свіжа паста не означає автоматично кращу. На якість впливають борошно та спосіб виробництва, а не лише те, чи роблять макарони на очах у клієнта.

Тоді навіщо ресторани показують туристам процес приготування?

Кулінарна експертка Кеті Парла називає демонстрацію приготування пасти дуже ефективним маркетинговим інструментом. За її словами, ресторани фактично створюють для відвідувачів готовий контент: процес виглядає фотогенічно та відповідає уявленням туристів про традиційну Італію.

Водночас історик їжі Каріма Мойер-Ноккі зазначає, що тут працює не лише реклама. Приготування домашньої пасти давно стало частиною романтизованого образу італійської культури. Раніше це була трудомістка робота, яка вимагала часу, а сьогодні для туристів вона перетворилася на своєрідне кулінарне шоу.