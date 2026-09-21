На эту необычную тенденцию обратило внимание американское издание The Washington Post, рассказав о том, как "макаронные монахини" стали частью туристического образа итальянской столицы.

Как "макаронная нонна" стала рекламой ресторана?

Женщины, раскатывающие пасту у витрин ресторанов, стали заметным явлением в туристических районах Рима. Особенно часто их можно увидеть в историческом центре и Трастевере. Один из примеров ресторан Come 'Na Vorta − Pasta e Vino.

Когда у его окна работает мастерица с тестом, прохожие останавливаются, наблюдают за процессом и фотографируют его. Так одна из групп туристов, увидев женщину за работой, обратила внимание на название заведения и решила там пообедать.

Похожая картина и в Osteria da Fortunata. Возле ресторана, расположенного недалеко от Пантеона, посетители могут наблюдать за приготовлением пасты через большое окно. Такой формат работает не только как демонстрация кухни. По словам кулинарных экспертов, он создает для туристов картинку "настоящей Италии", которую легко сфотографировать и распространить в соцсетях.

Как лепят пасту на глазах у туристов / инстаграм goaheadtours

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Почему местные жители считают это туристической ловушкой?

Не все римляне воспринимают такую практику как настоящую традицию. Кулинарный гид Софи Минчилли, которая родилась и выросла в Риме, критически относится к распространению подобных ресторанов. Она обращает внимание на то, что такие заведения часто работают в течение всего дня, ориентируясь на туристов, которые могут захотеть пасту даже в нетипичное для местных время.

По ее мнению, традиционные рестораны обычно делают перерыв днем, чтобы персонал мог отдохнуть и подготовиться к вечерней работе. Есть вопросы и к самой идее подавать свежую пасту как символ традиционной римской кухни. Римская кухня в значительной степени основана на сухих макаронах.

Раньше приготовление пасты было сложной работой, а сейчас – это скорее "кулинарное шоу" для туристов / фото TripAdvisor

Из четырех известных местных блюд, карбонара, гриссиа, аматричана и качо э пепе, только последнее обычно готовят со свежей лапшой тоннарелли. Эксперт Марина Каччапуоти также подчеркивает: свежая паста не означает автоматически лучшую. На качество влияют мука и способ производства, а не только то, готовят ли макароны на глазах у клиента.

Тогда зачем рестораны демонстрируют туристам процесс приготовления?

Кулинарный эксперт Кэти Парла называет демонстрацию приготовления пасты очень эффективным маркетинговым инструментом. По ее словам, рестораны фактически создают для посетителей готовый контент: процесс выглядит фотогенично и соответствует представлениям туристов о традиционной Италии.

В то же время историк кулинарии Карима Мойер-Нокки отмечает, что здесь работает не только реклама. Приготовление домашней пасты давно стало частью романтизированного образа итальянской культуры. Раньше это была трудоемкая работа, требующая времени, а сегодня для туристов она превратилась в своеобразное кулинарное шоу.