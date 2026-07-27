Ні за що не поїдуть ще раз: туристи назвали 4 країни-розчарування

Навіть найпопулярніші туристичні напрямки не гарантують ідеальної відпустки. Країни, які щороку приймають мільйони мандрівників і збирають тисячі захоплених відгуків, для когось можуть стати найбільшим розчаруванням.

Видання Iltalehti попросило своїх читачів розповісти про найгірші країни, у яких вони коли-небудь були. На основі цих відгуків журналісти склали список з 4 країн, які найчастіше згадували туристи.

Які країни розчарували туристів?

Болгарія

Багато туристів називали Болгарію найгіршою країною для відпочинку. Причина у неякісному сервісі і поганих готелях. Одна туристка розповіла, що жила у номері з маленькою дитиною без шибки у вікні. На її прохання вирішити ситуацію адміністратор спершу просто знизав плечима і засмикнув штори. Новий номер іноземці дали лише після її наполягання.

Ресторан готелю складно назвати рестораном – він більше нагадував їдальню. Поруч бігали кури, які клювали їжу, яка падала на землю. Харчування було абсолютно несмачне.



Пляжний відпочинок у Болгарії / Фото Pexels

Шарм-еш-Шейх

Єгипетський курорт Шарм-еш-Шейх славиться красивим кораловим рифом, але багатьом туристам він запам'ятався вічним вимаганням грошей. Безліч мандрівників ділилися своїми історіями, як у них за все вимагали чайові й постійно обманювали. Одні туристи забронювали екскурсію зі снорклінгом і вже на човні з'ясували, що маска у вартість не входить.

У нашому номері працівник готелю нишпорив у нашому багажі, коли ми зайшли,

– розповів Юоссі.

Крім того, іноземці бідкалися на сильну спеку і бруд.

Відпочинок у Шарм-еш-Шейху / Фото Depositphotos

Франція

Мандрівниця, яка відвідала 18 країн Європи, зізналася, що Франція – це єдина держава, у яку б вона ні за що не поїхала вдруге. Хоч архітектура і природа у цій країні дійсно дуже красиві, та негативне враження у туристів створили місцеві мешканці. Більшість французів були непривітними і грубими, навіть у сфері обслуговування. Через це туристи почувалися у Франції некомфортно.

Домініканська Республіка

У списку опинилася навіть Домінікана, яка славиться своїми райськими пляжами з реклами батончика Bounty. Туристи писали, що це найбільш корумпована країна, у якій вони були. Тут гроші вимагають геть за все, а одного іноземця обікрали, коли він купався у басейні готелю.