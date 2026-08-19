5 місць у Барселоні, які не вартують своїх грошей: за що не варто переплачувати

У Барселоні майже на кожному кроці можна знайти відому туристичну локацію. Проте популярність пам’ятки не завжди означає, що враження від неї відповідатимуть вартості квитка.

Туристична гідеса Тетяна поділилася на своїй сторінці в інстаграмі @bcn.conmigo власним рейтингом місць, які, на її думку, не варті своїх грошей. За її словами, десь відвідування займає надто мало часу, десь завищена ціна, а в деяких випадках ті гроші можна витратити на інші враження.

Водночас гідеса наголосила, що сформований список є суб’єктивним, адже туристи мають різні смаки та очікування. Тож його варто сприймати як пораду, яка допоможе вирішити, на що витратити бюджет під час подорожі.

Які локації у Барселоні занадто дорогі?

Музей воскових фігур – 23 євро. Гідеса зазначила, що сам музей непоганий, однак за квиток такої вартості вона очікувала б значно більшого. За її словами, всю експозицію можна оглянути приблизно за годину, тому ціна не зовсім відповідає тривалості відвідування.

Канатна дорога Мірамар – 12,50 євро. Туристи зможуть побачити чудові краєвиди на Барселону, однак мінусом Тетяна називає тривалість поїздки, яка займає лише кілька хвилин. За ці гроші можна б було отримати значно більше вражень.

Парк Гуель – 18 євро. Цей парк є одним з найвідоміших у Барселоні, проте гідеса вважає, що платна частина не настільки велика, щоб повністю виправдати вартість квитка.

Будинок Міла – 29 євро. Ця пам’ятка вартує уваги, проте Тетяна радить подумати про вибір, якщо турист має бюджет лише на один об’єкт Гауді.

Будинок Бальо – від 29 євро. Це один з найдорожчих квитків серед головних робіт Гауді в Барселоні. На думку гідеси, враження від відвідування не зовсім відповідають такій вартості.

Гідеса розповіла, за що не варто переплачувати у Барселоні

Водночас є місце, яке гідеса однозначно радить відвідати – це Саграду Фамілію. Хоча вхід коштує 26 євро, вона вважає цю пам’ятку одним з найкращих варіантів у Барселоні за піввідношенням ціни та якості.

У червні вже завершили будівництво Вежі Ісуса Христа – центральної та найвищої вежі храму Саґрада Фамілія, яку освятив Папа Лев XIV. Після завершення Вежі Ісуса Христа храм став найвищим у світі, однак роботи на території комплексу триватимуть ще близько 10 років.