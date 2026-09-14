Волонтерська програма Worldpackers шукає добровольців, які готові працювати у хостелі. Натомість їм пропонують безкоштовне проживання, сніданки та інші бонуси.

Що відомо про волонтерську програму в Патагонії?

Хостел розташований у мальовничому місті Сан-Карлос-де-Барілоче в Аргентині, яке є популярним туристичним центром. Місто оточене могутніми горами, стародавніми лісами й кришталево чистими озерами.

Місто Барілоче у Патагонії / Фото Depositphotos

В обов'язки волонтерів входить допомога у приготуванні їжі, а також подача її гостям, прибирання кімнат й загальних приміщень, заселення туристів на рецепції тощо. Загалом учасники програми повинні відпрацювати 25 годин на тиждень, а решту часу можуть мандрувати місцевістю. Також їм гарантують два вихідні на тиждень.

Мінімальний термін участі у програмі становить два тижні, максимальний – три. Податися можуть самостійні мандрівники і навіть пари. Водночас усі учасники повинні володіти англійською або іспанською мовами на середньому рівні, адже доведеться спілкуватися з гостями хостелу.

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Окрім безкоштовного ліжка в загальній кімнаті і сніданків, волонтерам пропонують велосипеди, знижки в деяких барах й на міські екскурсії.

Зверніть увагу! Авіаквитки, віза й страховка не покриваються програмою. Тож туристам-волонтерам таки доведеться потратитися.

Мальовниче Барілоче в Аргентині / Фото Depositphotos

Що відомо про Сан-Карлос-де-Барілоче?

Сан-Карлос-де-Барілоче або просто Барілоче – це головний туристичний центр Північної Патагонії, розташований на березі озера Науель-Уапі біля підніжжя Анд. Місто заслужило світову славу завдяки унікальним краєвидам, альпійській архітектурі та статусу неофіційної столиці активного відпочинку.

Через особливий архітектурний стиль його часто називають "аргентинською Швейцарією". До слова, Барілоче так схоже на альпійське містечко через європейських іммігрантів, які заселили цей регіон на початку 20 століття.

Нині Барілоче є головним виробником шоколаду в Аргентині. Центральна вулиця міста всіяна крафтовими шоколадними фабриками та крамницями, де можна скуштувати різні види солодощів й унікальне морозиво.