На турецькому курорті Фетхіє затонув катер: загинула 2-річна дитина та постраждали 2 дорослих

Під час екскурсійної морської прогулянки вздовж узбережжя біля Фетхіє затонув катер. На борту перебували 38 людей. В наслідок аварії загинув 2-річний хлопчик, ще 2 дорослих постраждали.

Інцидент трапився у суботу, 3 липня, але розголосу набрав з початком робочого тижня. Причини кораблетрощі наразі невідомі.

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Що відомо про затонулий екскурсійний корабель

Один з багатьох екскурсійних катерів катав туристів вздовж узбережжя. Аварія сталася у 50 метрах від пляжу Белчекіз. Загалом врятувалося 35 пасажирів. Деяких туристів підібрали човни берегової охорони та водні таксі.



Корабель пішов під воду / Скриншоти з відео очевидців

Унаслідок кораблетрощі загинув 2-річний хлопчик з Франції Юнус Емре Їлмаз. Він був другою дитиною в сім'ї – його батьки дісталися до берега самотужки, їхньому життю нічого не загрожує.

Очевидці зазняли відео аварії. На ньому видно, як човен розпадається і йде під воду.

Момент занурення човна на камеру: відео