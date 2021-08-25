Найбільша штучна лагуна в Європі та Туреччині: де збудували нову бірюзову водойму

У Туреччині збудували найбільшу у Європі штучну лагуну. Вона розташована на півдні країни – у Кахраманмараші.

Її площа становить 69 тисяч квадратних метрів. Мер міста повідомив, що кришталево чиста лагуна завжди залишатиметься бірюзовою.

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Найсучасніші технології будуть використовуватися в нашому озері-лагуні, яке є найбільшим як в Туреччині, так і Європі. Вода лишатиметься постійно бірюзового кольору завдяки спеціальній системі очищення, – повідомив він.

Додавши, що лагуна готова до першого наповнення водою, яке триватиме 40 днів.



У Туреччині збудували найбільшу штучну лагуну в Європі / Фото DHA



У Туреччині збудували нову бірюзову водойму / Фото DHA

2023 року у Кахраманмараші проводитиметься міжнародна виставка EXPО. З цієї нагоди у місті зводять виставковий та рекреаційний комплекс, де й розташована лагуна.

Відзначимо, раніше Disney World, що у Флориді, заявив, що відкриває космічний ресторан Space 220, де гості зможуть посмакувати на "орбіті".