В Туреччині для туристів ввели заборону на відвідування лісових масивів
У Туреччині вже декілька днів поспіль вирують масштабні лісові пожежі. Рятувальники борються з лихом, а з деяких курортних регіонів людей евакуюють.
У зв'язку з цим влада низки провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів. Це стосується, як громадян країни, так і туристів.
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Згідно з циркулярами, оприлюдненими адміністраціями провінцій Анталія, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Баликесір, Коджаелі, Ізмір, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларелі і Ґазіантеп, заборонено відвідувати лісові масиви як громадянам Туреччини, так і іноземцям (у тому числі туристам), – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заборона діятиме до 31 серпня, у низці провінцій – до наступного розпорядження.
Пожежі у Туреччині: коротко
- Пожежі вирують вже близько 5 днів. Вони забрали життя 8 осіб, травмовані – більше ніж 200;
- Епіцентром займання було місто Манаґавт біля курортної Анталії. Вогонь швидко поширювався через вітер;
- У країні нарахували понад сотню осередків пожежі. Рятувальники кажуть, що більшість з них – під контролем;
- До слова, на допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Літаки з українськими пожежниками прибули у Туреччину 30 липня;
- Полум'я дісталось і до курортів. Так у Бодрумі евакуйовували туристів з 5-зіркових готелів;
- Тільки 1 серпня відповідальність за початок пожеж взяла терористична організація "Діти вогню".