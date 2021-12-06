Текст указу було опубліковано 4 грудня 2021 року в офіційному віснику уряду Resmi Gazete.

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Тепер міжнародний бренд країни називатиметься не "Turkey", а "Türkiye". Тобто вся продукція, яка експортується за кордон повинна містити саме такий варіант написання країни – Made in Türkiye.

Наголошується, що "Türkiye" найповніше показує культуру та цінності турецького народу.

Рішення про зміну бренду країни є черговим комплексним кроком, що відображає багату культуру і спадщину країни, покликаним підтвердити сумлінність вітчизняного виробника як надійного постачальника якісної продукції,

– йдеться в указі.

Водночас в усіх офіційних документах країни замість назв "Turkey", "Turkei", "Turquie" буде використовуватися єдиний термін "Turkiye".