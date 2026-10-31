Здається, що ти не в Єгипті, а в Москві: турагентка назвала готель, де 80% туристів – росіяни

Єгипет – це один з улюблених морських напрямків серед українських туристів. Однак з початку повномасштабної війни більшість відпочивальників звертають увагу не лише на пляж і харчування, а й на інших гостей, які проживають у готелі. Ніхто не хоче у відпустці зіштовхуватися з "русскім міром" і громадянами держави-агресорки, які відомі на весь світ своєю огидною поведінкою.

Багато українців одразу ставлять вимогу перед турагентами – відпочинок має бути без росіян. Але іноді навіть хороший 5-зірковий готель не означає відсутність неприємних "сусідів". На тікток-сторінці турагентства "Подорожуй з нами" розповіли про готель, де зустрічі з росіянами не оминути.

У якому готелі в Єгипті є багато росіян?

Мовиться про готель Sultan Gardens 5* у Шарм-еш-Шейху. Сам готель дійсно хороший: тут смачне харчування, якісне обслуговування, красивий риф з кольоровими рибками. У готелі навіть є комфортний піщаний захід з берега, що у Шарм-еш-Шейху зустрінеш не всюди. Здавалося б, усе ідеально, але є нюанс.

Тут 80% відпочивальників – це росіяни. Такої їх кількості я не бачила ніде, а оглянула лише за місяць 38 готелі,

– розповіла турагентка Наталія Яценко.

Річ у тому, що частину номерів готелю викупив російський туроператор Fun&Sun. Для росіян тут навіть працюють окремі ресторани, бари й міні-клуб, але вони також можуть користуватися загальною інфраструктурою готелю. Через таку кількість росіян на територію готелю здається, що ти перебуваєш не у Єгипті, а десь у Москві.

Чому українцям не варто бронювати готель Sultan Gardens 5* у Шарм-еш-Шейху: відео

А куди їхати, щоб не не зіштовхнутися з "русскім міром"?

Туристів з Росії у Єгипті найбільше в Хургаді і Шарм-еш-Шейху, а на курорті Марса-Алам їх майже нема. Тут більшість відпочивальників європейці, а росіяни просто не доїжджають на курорт, бо з російських міст нема прямих рейсів у Марса-Алам. Щоб дістатися цього куточка, їм потрібно летіти у Хургаду, а звідти кілька годин ще їхати автобусом у Марса-Алам.

Тож якщо хочеться спокою, краще обирати готелі у Марса-Алам. До того ж на цьому курорті є чудовий риф та якісні готелі, які орієнтуються на європейський ринок.