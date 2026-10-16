Восени ця місцевість особливо красива, важливо лише встигнути обрати правильний момент золотої осені, пише 24 Канал.

Чим вражає Сколівське озеро?

Сколівське озеро – затишна природна локація в місті Сколе, де можна відпочити біля води й помилуватися краєвидами Карпат. Воно розташоване в лісистій місцевості біля потоку Павлів, а поруч облаштовані місця для відпочинку.

Водойма приваблює тих, хто шукає спокійне місце для прогулянки подалі від міського шуму. Тут можна посидіти на лавочці, відпочити в альтанці чи влаштувати невеликий пікнік на природі.

Сюди приємно приїжджати в теплі дні, коли навколишній ліс потопає у зелені, а гірські краєвиди створюють атмосферу затишку. Восени локація має інший настрій: дерева змінюють кольори, а прогулянка біля води стає чудовою нагодою помилуватися золотавими кольорами Карпат.

Якщо будете у Сколі, обов’язково завітайте до озера. Це гарне місце, щоб зробити паузу під час подорожі, провести час на свіжому повітрі й насолодитися природою.