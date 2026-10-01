Красива, але з нюансом: яку країну вважають "найсамотнішим місцем у світі"

Країна може бути надзвичайно популярною серед туристів, але це не завжди означає, що іноземцям легко облаштувати там повсякденне життя.

За результатами нового дослідження Норвегія отримала найнижчі оцінки серед країн, де живуть експати. У звіті InterNations Норвегію назвали "найсамотнішим міцем у світі".

Чому експатам важко у Норвегії?

Попри чисте довкілля і мальовничу природу, країна посіла останню позицію в рейтингу, а понад половину опитаних іноземців повідомили, що не почуваються там щасливими.

Однією з головних проблем для експатів стала соціальна адаптація. Норвегія опинилася на останньому місці у всіх підкатегоріях. 72% опитуваних заявили, що їм складно подружитися з місцевими жителями, проте 25% респондентів відзначили, що задоволені тут своїм життям, а 31% сказали, що почуваються у Норвегії як вдома.

Крім того, експати скаржаться тут на високу вартість життя. Витрати у цій країні майже на 30% вищі, ніж у США.

Що цікаво, норвежці входять регулярно до числа найщасливіших людей у світі. Однак оцінки експатів щодо життя в цій країні не такі позитивні. Іноземці оцінили низько Норвегію за якістю життя.



Іноземцям складно знайти друзів у Норвегії / Фото Pexels

Найгірші оцінки країна отримала за можливостями для відпочинку, різноманітністю кухні та варіантами харчування, а також низьким культурним життям і нічними розвагами.

Окрім того, Норвегія посіла останнє місце за особистими кар’єрними можливостями, справедливою оплатою праці та загальним задоволенням від роботи.

Загалом дослідження показало, що переїзд до Європи може бути непростим для іноземців. Більшість країн в десятці найнижчих позицій в рейтингу розташовані саме в Європі.

Після Норвегії найнижчу позицію серед європейських країн посіла Німеччина. Однією з причин стали бюрократичні труднощі, недостатній доступ до домашнього інтернету, безготівкових платежів та онлайн-послуг держави. Також іноземцям складно адаптуватися до місцевої культури та опанувати німецьку мову.