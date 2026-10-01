По итогам нового исследования Норвегия получила самые низкие оценки среди стран, где проживают экспаты. В отчете InterNations Норвегию назвали "самым одиноким местом в мире".

Почему экспатам трудно в Норвегии?

Несмотря на чистую окружающую среду и живописную природу, страна заняла последнее место в рейтинге, а более половины опрошенных иностранцев сообщили, что не чувствуют себя там счастливыми.

Одной из главных проблем для экспатов стала социальная адаптация. Норвегия оказалась на последнем месте во всех подкатегориях. 72% опрошенных заявили, что им сложно подружиться с местными жителями, однако 25% респондентов отметили, что довольны здесь своей жизнью, а 31% сказали, что чувствуют себя в Норвегии как дома.

Кроме того, экспаты жалуются на высокую стоимость жизни. Расходы в этой стране почти на 30% выше, чем в США.

Что интересно, норвежцы регулярно входят в число самых счастливых людей в мире. Однако оценки экспатов относительно жизни в этой стране не столь позитивны. Иностранцы низко оценили Норвегию по качеству жизни.

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Иностранцам сложно найти друзей в Норвегии / Фото Pexels

Худшие оценки страна получила за возможности для отдыха, разнообразие кухни и варианты питания, а также низкую культурную жизнь и ночные развлечения.

Кроме того, Норвегия заняла последнее место по личным карьерным возможностям, справедливой оплате труда и общей удовлетворенности работой.

В целом исследование показало, что переезд в Европу может быть непростым для иностранцев. Большинство стран в десятке самых низких позиций в рейтинге расположены именно в Европе.

После Норвегии самую низкую позицию среди европейских стран заняла Германия. Одной из причин стали бюрократические трудности, недостаточный доступ к домашнему интернету, безналичным платежам и онлайн-услугам государства. Кроме того, иностранцам сложно адаптироваться к местной культуре и освоить немецкий язык.