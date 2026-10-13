На горі Піп Іван вже лежить сніг: чому ця карпатська вершина така особлива

Кожної осені Піп Іван з’являється в новинах завдяки світлинам засніженої вершини. Саме звідси часто починають розповідати про перший сніг в Україні. Однак ця карпатська гора цікава не лише погодними змінами.

На її вершині розташована колишня обсерваторія, відома під назвою "Білий слон", а суворий клімат і гірські краєвиди роблять місцевість особливою для дослідників і туристів, пише Telegraf.

Де розташована гора Піп Іван?

Піп Іван Чорногірський належить до найвищих вершин Українських Карпат. Він здіймається на 2028 метрів над рівнем моря, у південно-східній частині Чорногірського хребта, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Неподалік розташовані Говерла та інші високі вершини, завдяки чому цей район привертає увагу тих, хто цікавиться гірською природою.

Що цікаво, погодні умови на Піп Івані можуть змінюватися протягом кількох годин. На такій висоті температура значно нижча, ніж у долинах, а сильний вітер і хмари погіршують видимість.

У холодну пору року опади тут швидко переходять у сніг, тому вершина може вкриватися снігом ще тоді, коли в низинах зберігається тепла погода.

Зауважимо, що перший сніг на горі випав 22 вересня, а зараз, всередині жовтня на горі зафіксовано зимові погодні умови зі сніговим покривом та мінусовою температурою.

Ось як виглядав перший сніг на горі: дивіться відео

Чому саме тут стежать за погодою?

Піп Іван регулярно потрапляє до метеорологічних новин завдяки своєму розташуванню та висоті. На відкритій вершині добре помітні зміни температури, сили вітру і опадів, які можуть суттєво відрізнятися від погодних умов у низинних районах.



На горі Піп Іван сніг випадає найшвидше / Фото Shambala

Тому фотографії засніженого Піп Івана часто стають наочним свідченням того, що у високогір’ї вже почалося похолодання. Водночас перший сніг на цій вершині зовсім не означає, що зима прийшла до всієї України. Погодні умови в Карпатах не можна автоматично прирівнювати до ситуації у Львові, Києві чи інших регіонах.

"Білий слон" – обсерваторія з непростою історією

Одна з найвідоміших споруд на вершині Піп Івана – колишня польська астрономо-метеорологічна обсерваторія, яку відкрили у 1938 році. На той час це був масштабний науковий об’єкт, призначений для проведення астрономічних метеорологічних спостережень.

Під час Другої світової війни обсерваторія припинила повноцінну роботу. Згодом будівля поступово занепала й перетворилася на руїни. Засніжені стіни та незвичний вигляд споруди стали причиною появи народної назви "Білий слон".

Пізніше обсерваторію почали відновлювати. Сьогодні вона залишається однією з найвідоміших історичних пам’яток Чорногори та впізнаваним символом гори Піп Іван.

За сприятливих умов з вершини відкриваються широкі панорами Чорногірського хребта. А на початку літа гірські схили вкриваються квітами рододендронів, які часто називають червоною рутою.

Піп Іван поєднує одразу кілька особливостей: тут фотографують перши сніг, спостерігають за змінами погоди та зберігають пам’ять про історію науки в Карпатах. Саме це робить вершину однією з най виразніших і найвідоміших у регіоні.