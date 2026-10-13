На ее вершине расположена бывшая обсерватория, известная под названием "Белый слон", а суровый климат и горные пейзажи делают эту местность привлекательной для исследователей и туристов, пишет Telegraf.

Где находится гора Пип Иван?

Пип Иван Черногорский входит в число самых высоких вершин Украинских Карпат. Она возвышается на 2028 метров над уровнем моря, в юго-восточной части Черногорского хребта, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Неподалеку находятся Говерла и другие высокие вершины, поэтому этот район привлекает внимание тех, кто интересуется горной природой.

Что интересно, погодные условия на Пип Иване могут меняться в течение нескольких часов. На такой высоте температура значительно ниже, чем в долинах, а сильный ветер и облака ухудшают видимость.

В холодное время года осадки здесь быстро переходят в снег, поэтому вершина может покрываться снегом еще тогда, когда в низинах сохраняется теплая погода.

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Отметим, что первый снег на горе выпал 22 сентября, а сейчас, в середине октября, на горе зафиксированы зимние погодные условия со снежным покровом и минусовой температурой.

Вот как выглядел первый снег на горе: смотрите видео

Почему именно здесь следят за погодой?

Пип Иван регулярно попадает в метеорологические новости благодаря своему расположению и высоте. На открытой вершине хорошо заметны изменения температуры, силы ветра и осадков, которые могут существенно отличаться от погодных условий в низинных районах.



На горе Пип Иван снег выпадает быстрее всего / Фото Shambala

Поэтому фотографии заснеженного Пип-Ивана часто становятся наглядным свидетельством того, что в высокогорье уже началось похолодание. В то же время первый снег на этой вершине вовсе не означает, что зима пришла во всю Украину. Погодные условия в Карпатах нельзя автоматически приравнивать к ситуации во Львове, Киеве или других регионах.

"Белый слон" – обсерватория с непростой историей

Одно из самых известных сооружений на вершине Пип-Ивана – бывшая польская астрономо-метеорологическая обсерватория, открытая в 1938 году. На тот момент это был масштабный научный объект, предназначенный для проведения астрономических и метеорологических наблюдений.

Во время Второй мировой войны обсерватория прекратила полноценную работу. Впоследствии здание постепенно пришло в упадок и превратилось в руины. Заснеженные стены и необычный вид сооружения стали причиной появления народного названия "Белый слон".

Позже обсерваторию начали восстанавливать. Сегодня она остается одной из самых известных исторических достопримечательностей Черногоры и узнаваемым символом горы Пип-Иван.

При благоприятных условиях с вершины открываются широкие панорамы Черногорского хребта. А в начале лета горные склоны покрываются цветами рододендронов, которые часто называют красной рутой.

Пип Иван сочетает в себе сразу несколько особенностей: здесь фотографируют первый снег, наблюдают за изменениями погоды и хранят память об истории науки в Карпатах. Именно это делает вершину одной из самых запоминающихся и известных в регионе.