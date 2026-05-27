Не лише Лувр: топ 5 європейських міст, де можна спокійно відвідати музеї без черг

Любителі мистецтва часто звикли асоціювати європейські музеї з чергами та натовпами, але у містах на кшталт Лілля, Варшави, Верони чи Цюриха можна побачити колекції світового рівня без виснажливого туристичного потоку.

Європейський континент має й іншу сторону: міста, де мистецтво можна побачити спокійно, без тисняви, і з відчуттям живого культурного простору.

Де в Європі дивитися мистецтво без черг і туристів?

Цюрих

Цюрих зазвичай сприймають як ділову столицю, але місто має потужну мистецьку сцену. Головний центр – Kunsthaus Zürich, найбільша галерея Швейцарії, яка після розширення стала ще масштабнішою, розповідає The Guardian. Тут зібрані роботи за 800 років: від старих майстрів до Моне, Сезанна, Ван Гога та Пікассо. Окремо виділяється сучасне мистецтво: від Джакометті до Уорхола.

Kunsthaus Zürich / фото www.kunsthaus.ch

У районі Zürich West колишні промислові будівлі перетворили на мистецькі простори, зокрема Löwenbräukunst-Areal, де працюють сучасні галереї. А біля озера Цюрих розташований музей Рітберга – один із найважливіших центрів неєвропейського мистецтва в Європі.

Лілль

Лілль часто лишається в тіні Парижа, але саме це робить його особливо привабливим для мандрівників. Палац образотворчих мистецтв міста має одну з найсильніших колекцій у Франції після Лувру: Роден, Рубенс, Делакруа, Гойя та інші майстри. При цьому вхід тут значно дешевший, а черги мінімальні.



Палац образотворчих мистецтв / фото Velvet

Окремий центр сучасного мистецтва LaM після реконструкції знову відкрив свої зали, де представлені Кандинський, Модільяні, Леже та Клее. Поруч також є незвичні арт-локації: наприклад, La Piscine в Рубе – музей, створений у будівлі старого басейну.

Варшава

Варшава останніми роками стала одним із найцікавіших мистецьких центрів Східної Європи. У 2024 році тут відкрився Музей сучасного мистецтва (MSN Warsaw) – яскрава біла будівля, яка контрастує з радянською архітектурою навколо. Сильну роль відіграє і галерея Zachęta, де регулярно проходять виставки світових художників, а також Центр сучасного мистецтва в Уяздовському замку. Водночас Національний музей зберігає класичні роботи: від античності до 19 століття, включно з відомими польськими шедеврами.

MSN Warsaw / фото Cezary Warsa

Верона

Верона відома як місто Ромео і Джульєтти, але її мистецька сцена значно глибша. Палац Маффей став сучасною галереєю, де зібрана приватна колекція. Галерея GAM охоплює італійське мистецтво від 19 століття до сучасності, а музей Кастельвеккьо демонструє роботи епохи Відродження та венеційської школи.

Палац Маффей / фото Didier Descouens

Осло

Осло – це один із найсильніших арт-центрів Скандинавії. Музей Мунка є одним із головних культурних центрів сучасного мистецтва в Осло, присвячений творчості Едварда Мунка. Будівля музею є окремою архітектурною домінантою міста: це 13-поверховий простір біля води, який одразу впізнається завдяки своїй сучасній формі та масштабам.

Мунк / фото Premeditated

У колекції музею зберігаються три версії знаменитої картини "Крик", а також інші ключові роботи Мунка: "Мадонна", "Танець життя", "Сонце" та "Любов і біль". Окрім його творів, музей показує роботи сучасників художника, а також проводить тимчасові виставки сучасного мистецтва, зокрема міжнародних авторів.