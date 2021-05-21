Весняна Україна: цікаві локації, в які варто вирушити у травні

У весняну пору завжди хочеться мандрувати й відкривати для себе нові місця. Когось ваблять загадкові подорожі, де можна насолодитися хвилинами спокою, а хтось надає перевагу активним екскурсіям.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ зібрав для вас саме ті місця, які задовольнять кожного. Отже, вирушаймо!

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Цікаві локації, в які варто вирушити у травні

Асканія-Нова на Херсонщині

Дендропарк створений в безводному степу, практично непридатному для вирощування деревних рослин. Саме тому парк нерідко порівнюють з оазисом в пустелі. Сюди вирушають тисячі туристів, щоб побачити зебр, південноамериканських верблюдів, індійських й африканських антилоп, оленів, павичів та багато інших представників тваринного світу.

Ландшафтний парк Буки на Київщині

Сюди приїжджають з різних причин – прогулятися алеями парку, пофотографуватись біля оригінальних скульптур, відвідати храм святого Євгенія або помилуватись озером. За парком регулярно доглядають, навіть проводять екскурсії.

Мисливський будинок у селі Збруї на Львівщині

Крихітний острівець з будиночком став окрасою мисливських угідь державного підприємства "Мисливське господарство "Стир". Це не надто відоме місце, а даремно. Уявіть, які фото тут виходять, хоча б задля цього варто сюди приїхати. На території ви зможете прогулятися сосновим лісом, відпочити біля озера, подивитися на диких кабанів та фазанів.

Шацькі озера на Волині

Це унікальний природний комплекс, аналогів якому у Європі немає. Всього озер понад тридцять. В оточенні лісу заховані найкрасивіші водні строї, які розташовані на території понад 32 гектари. З 1983 року вони отримали статус Національного природного парку.

Озеро Світязь

Найбільше з Шацьких озер і відоме в Україні як найглибше прісноводне озеро. Також найпопулярніше серед відпочивальників, оскільки вода в озері дуже чиста і прозора. Склад води містить срібло і гліцерин, завдяки чому шкіра після плавання стає м'якою і гладкою.

Добропарк в Києві

Унікальний дендропарк, у якому у 2020-му зацвіло понад мільйон тюльпанів різних сортів. Крім тюльпанових полів, тут є сад петуній, лавандове поле і сад трав. Також розташовані 16 озер.

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Блакитні озера на Чернігівщині

Їх ще називають "українськими Мальдівами". Дно покривають поклади особливого кварцового піску, який має природну здатність очищувати воду. Вони утворились внаслідок затоплення кар'єру, де видобувався цей пісок.

Найпопулярніше серед туристів тут озеро "Велике" площею у 25 гектарів і глибиною у 20 метрів.

Манявський водоспад на Івано-Франківщині

Водоспад розташований в мальовничій ущелині серед стрімких гір у масиві Ґорґани. Висота падіння води близько 20 метрів, саме тому це один з найвищих водоспадів в Українських Карпатах. Дорогою гранітні стіни каньйону вразять не менше. Цікаво, що ви також зможете спуститися з водоспаду на мотузці.

Чим дістатися?

Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:



Вдалої мандрівки!​